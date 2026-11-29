Ein aktueller Leak deutet auf ein neues Xiaomi-Handy hin, das vor allem bei Akku und Leistung neue Maßstäbe setzen könnte.

Ein aktueller Leak deutet auf ein neues Xiaomi-Handy hin, das vor allem bei Akku und Leistung neue Maßstäbe setzen könnte. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt.

Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Im Zentrum der Spekulationen steht das Xiaomi 18 Max, das mit einem extrem leistungsstarken Prozessor und einem außergewöhnlich großen Akku ausgestattet sein soll. Die Informationen stammen von einer zuverlässigen Quelle, die in der Vergangenheit bereits häufiger verlässliche Einblicke in kommende Produkte lieferte.

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“, einem Chip, der enorm viel Leistung besitzt. Noch beeindruckender ist die vermutete Akkukapazität, die bei über 8.000 mAh liegen soll. Beim Vorgänger kam ein 6,9-Zoll-Display zum Einsatz. Es handelt sich also um ein echtes „Max“-Smartphone mit riesigem Akku, großem Display und hoher Leistung.