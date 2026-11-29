Entdeckt praktisches Thermomix-Zubehör, das euch die Arbeit in der Küche erleichtert und mehr Möglichkeiten bietet.

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Der Thermomix gehört für viele längst fest zur Küche dazu. Er übernimmt jede Menge Arbeitsschritte beim Kochen und spart so Zeit bei der Zubereitung. Mit dem passenden Zubehör lässt sich der Küchenklassiker aber noch vielseitiger und komfortabler nutzen. ).

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Daneben gibt es aber auch viele günstige Alternativen von anderen Herstellern, die mit den gängigen Thermomix-Generationen funktionieren. Welche Zubehörteile gibt es und was kann man damit machen? Die im Thermomix integrierte Waage ist sehr hilfreich, schließlich könnt ihr Zutaten gleich direkt in den Topf werfen, ohne sie zunächst mit anderen Hilfsmitteln abwiegen zu müssen. Leider ist die Waage auch recht empfindlich.