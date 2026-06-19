Eufab Amber 3 Fahrradträger - Eine Alternative zu Thule?

Der Eufab Amber 3 Fahrradträger ist ein günstiger Ersatz für den Thule-Fahrradträger. Er transportiert bis zu drei Fahrräder auf der Anhängerkupplung und ist komplett faltbar. Der Träger ist auch für Oversize- und Y-Rahmen geeignet und hat integrierte Beleuchtung. Der Preis für den Eufab Amber 3 ist sehr günstig - 199 Euro gegenüber 750 Euro für den Thule-Fahrradträger.

Der günstig e Eufab-Träger für die Anhängerkupplung stellt eine echte Alternative zu Thule dar. Der Eufab Amber 3 transportiert bis zu drei Fahrräder auf der Anhängerkupplung - bei einer Gesamtnutzlast von 60 kg.

Wer zwei E-Bikes transportieren will, sollte die Akkus einfach in den Kofferraum legen: Dann bleiben die Schwergewichte auf den beiden vorderen Schienen, die je bis zu 27,5 kg tragen. Die dritte Schiene bleibt frei für ein normales Fahrrad, sofern dadurch die 60 kg nicht überschritten werden. Passend für nahezu alle Anhängerkupplungstypen ist der Fahrradträger, auch für Oversize- und Y-Rahmen bis 8,5 cm Durchmesser.

Ein Abklappmechanismus ermöglicht in der Regel den Zugang zum Kofferraum, auch wenn die Fahrräder montiert sind - praktisch auf Reisen, wenn man zwischendurch ans Gepäck muss. Befestigt werden die Räder mit Rahmenhaltern und Textilspanngurten, der Schnellverschluss ist abschließbar. Testberichte.de hat den Träger mit 1,9 (gut) bewertet. Bei Amazon vergeben 365 Käufer 4,1 Sterne, bei Lidl sogar 4,5 Sterne aus 77 Bewertungen.

Der Träger ist komplett faltbar, hat integrierte Beleuchtung, einen drehbaren Fahrradhaltearm mit Polsterung und lässt sich per Fußpedal abklappen. Beladen geht mit einer Hand, der Abstand zwischen den Rädern beträgt großzügige 25 cm. Kurz: Der Thule-Fahrradträger ist durchdachter, edler und komfortabler als der Eufab Amber 3. Wer also mehrere Male pro Woche Fahrräder transportiert, viel Wert auf Bedienkomfort legt oder schwere E-Bikes mit Akkus transportieren will, ist beim Thule besser aufgehoben.

Beim Eufab Amber 3 gibt es zwei Punkte, die man kennen sollte: Die Rahmenhalter sind nicht abschließbar - wer das möchte, muss sich also um eine zusätzliche Sicherung kümmern. Zweitens ist der Preis für den Eufab Amber 3 bei Amazon sehr günstig - 199 Euro gegenüber 750 Euro für den Thule-Fahrradträger. Für wen lohnt sich der Eufab Amber 3 trotzdem? Für alle, die gelegentlich zwei E-Bikes oder drei normale Fahrräder transportieren wollen - und dafür nicht 750 Euro ausgeben möchten.

Der Preisunterschied von 550 Euro ist schlicht zu groß, um ihn zu ignorieren. Mein Fazit: Für gelegentliche Ausflüge mit zwei E-Bikes oder drei normalen Fahrrädern ist der Eufab Amber 3 für 199 Euro eine solide, gut bewertete Alternative. Testberichte.de bestätigt das mit 1,9 (gut). Wer täglich transportiert oder maximalen Komfort erwartet, sollte zum Thule greifen - aber dann auch tief in die Tasche





nordbayern / 🏆 33. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eufab Amber 3 Fahrradträger Thule Anhängerkupplung Oversize-Rahmen Y-Rahmen Beleuchtung Faltbar Günstig

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Im Windschatten von SpaceX: Biotech-Newcomer Parabilis geht durch die DeckeDer bevorstehende Rekord-Börsengang von SpaceX elektrisiert derzeit die Anleger. Allerdings nutzen auch andere Unternehmen die Gunst der Stunde, um an die Börse zu gehen. So wie die Biotech-Gesellschaft

Read more »

Prisoner - Auf der Flucht: Britischer Thriller mit moralischen Konflikten und überraschender AllianzDie neue sechsteilige britische Thrillerserie Prisoner folgt der Justizbeamtin Amber Todd, die nach ihrer Rückkehr aus der Elternzeit einen Hochsicherheitstransport des Schwerverbrechers Tibor Stone übernehmen soll. Nach einem tödlichen Überfall auf den Konvoi muss sie mit ihrem Gefangenen fliehen - aneinandergekettet und von einem Maulwurf innerhalb der Polizei sowie einer skrupellosen Auftragskillerin gejagt. Während ihr Leben und das ihrer Familie in Gefahr sind, beginnt ein nervenaufreibendes Katz-und-Maus-Spiel, das Amber zwingt, ihre moralischen Prinzipien radikal zu überdenken. Die Serie verbindet temporeiche Action mit tiefgreifenden ethischen Fragen und bietet ein starkes Ensemble um Izuka Hoyle und Tahar Rahim.

Read more »

Eufab Amber 3 Fahrradträger - Eine Alternative zu Thule für 199 Euro?Der Eufab Amber 3 Fahrradträger ist eine günstige Alternative zu Thule, die für 199 Euro erhältlich ist. Der Träger kann bis zu drei Fahrräder transportieren und ist passend für nahezu alle Anhängerkupplungstypen. Er ist komplett faltbar und hat integrierte Beleuchtung. Der Thule-Fahrradträger ist jedoch durchdachter, edler und komfortabler als der Eufab Amber 3. Wer also mehrere Male pro Woche Fahrräder transportiert, viel Wert auf Bedienkomfort legt oder schwere E-Bikes mit Akkus transportieren will, ist beim Thule besser aufgehoben.

Read more »