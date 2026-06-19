Eufab Amber 3 Fahrradträger - Eine Alternative zu Thule für 199 Euro?

Der Eufab Amber 3 Fahrradträger ist eine günstige Alternative zu Thule, die für 199 Euro erhältlich ist. Der Träger kann bis zu drei Fahrräder transportieren und ist passend für nahezu alle Anhängerkupplungstypen. Er ist komplett faltbar und hat integrierte Beleuchtung. Der Thule-Fahrradträger ist jedoch durchdachter, edler und komfortabler als der Eufab Amber 3. Wer also mehrere Male pro Woche Fahrräder transportiert, viel Wert auf Bedienkomfort legt oder schwere E-Bikes mit Akkus transportieren will, ist beim Thule besser aufgehoben.

Ich habe mich vor kurzem auch endlich ein E-Bike angeschafft. Dank Motorunterstützung steigt die Lust auf längere Touren - und dafür möchte ich das Elektrofahrrad mit dem Auto transportieren.

Mein erster Blick auf Fahrradträger war ernüchternd: Wer auf Markenqualität von Thule setzt, landet schnell bei 500, 600, beim Amazon-Bestseller sogar bei 750 Euro. Dass es auch für 199 Euro geht - und das sogar für zwei E-Bikes - hat mich dann doch überrascht. Die Frage ist: Stellt der günstige Eufab-Träger für die Anhängerkupplung eine echte Alternative zu Thule dar? Bis zu drei Fahrräder transportiert der Eufab Amber 3 auf der Anhängerkupplung - bei einer Gesamtnutzlast von 60 kg.

Wer zwei E-Bikes transportieren will, sollte die Akkus einfach in den Kofferraum legen: Dann bleiben die Schwergewichte auf den beiden vorderen Schienen, die je bis zu 27,5 kg tragen. Die dritte Schiene bleibt frei für ein normales Fahrrad, sofern dadurch die 60 kg nicht überschritten werden. Passend für nahezu alle Anhängerkupplungstypen ist der Fahrradträger, auch für Oversize- und Y-Rahmen bis 8,5 cm Durchmesser.

Ein Abklappmechanismus ermöglicht in der Regel den Zugang zum Kofferraum, auch wenn die Fahrräder montiert sind - praktisch auf Reisen, wenn man zwischendurch ins Gepäck muss. Befestigt werden die Räder mit Rahmenhaltern und Textilspanngurten, der Schnellverschluss ist abschließbar. Testberichte.de hat den Träger mit 1,9 (gut) bewertet.

Bei Amazon vergeben 365 Käufer 4,1 Sterne, bei Lidl sogar 4,5 Sterne aus 77 Bewertungen.bei Amazon, also für 199 Euro, aber versandkostenfreiist Amazon-Bestseller Nr. 1 in der Fahrradhalter-Kategorie - und das trotz seines stolzen Preises. Der Träger ist komplett faltbar, hat integrierte Beleuchtung, einen drehbaren Fahrradhaltearm mit Polsterung und lässt sich per Fußpedal abklappen. Beladen geht mit einer Hand, der Abstand zwischen den Rädern beträgt großzügige 25 cm.

Kurz: Der Thule-Fahrradträger ist durchdachter, edler und komfortabler als der Eufab Amber 3. Wer also mehrere Male pro Woche Fahrräder transportiert, viel Wert auf Bedienkomfort legt oder schwere E-Bikes mit Akkus transportieren will, ist beim Thule besser aufgehoben. Beim Eufab Amber 3 gibt es zwei Punkte, die man kennen sollte: Die Rahmenhalter sind nicht abschließbar - wer das möchte, mussFür wen lohnt sich der Eufab Amber 3 trotzdem?

Für alle, die gelegentlich zwei E-Bikes oder drei normale Fahrräder transportieren wollen - und dafür nicht 750 Euro ausgeben möchten. Der Preisunterschied von 550 Euro ist schlicht zu groß, um ihn zu ignorieren.kostet bei Amazon 750 Euro - mehr als das Dreifache. Er ist Amazon-Bestseller Nr. 1 in der Kategorie, der Eufab Amber 3 liegt auf Platz 8. Wer die Funktionen des Thule nicht zwingend braucht, zahlt hier 550 Euro zu viel.

Mein Fazit: Für gelegentliche Ausflüge mit zwei E-Bikes oder drei normalen Fahrrädern ist der Eufab Amber 3 für 199 Euro eine solide, gut bewertete Alternative. Testberichte.de bestätigt das mit 1,9 (gut). Wer täglich transportiert oder maximalen Komfort erwartet, sollte zum Thule greifen - aber dann auch tief in die Tasche. Innovative Neuheiten, top-bewertete Bestseller, supergünstige Schnäppchen - wir sind ständig auf der Suche nach den besten Produktempfehlungen.

Dabei achten wir auf gute Nutzer-Rezensionen und, falls verfügbar, auch auf Test-Bewertungen. Selbstverständlich machen wir immer einen Preisvergleich, um dir wirklich nur die besten Angebote von Amazon, MediaMarkt, Otto und weiteren Händlern präsentieren zu können. Wir entscheiden dabei unabhängig, welche Top-Deals wir dir hier und in unsere





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