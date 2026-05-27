Eugen Polanski bleibt Cheftrainer bei Borussia Mönchengladbach

Nach einer ausführlichen Saisonanalyse bleibt Eugen Polanski Cheftrainer von Borussia Mönchengladbach. Der Klub und der Trainer haben sich auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt, werden den Trainerstab aber mit mindestens zwei neuen Assistenten verstärken.

Die sportliche Leitung von Borussia Mönchengladbach hat nach eingehenden Gesprächen mit Cheftrainer Eugen Polanski die Entscheidung getroffen, dass der 40-jährige auch in der kommenden Saison das Team führen wird.

Dies gibt Sport-Boss Roland Schröder bekannt, nachdem er sich über eine Woche lang mit allen Verantwortlichen des Klubs zur ausführlichen Saisonanalyse zusammengesetzt hatte. Die Diskussionen wurden als kontrovers beschrieben, letztlich einigten sich jedoch alle Gremien darauf, Polanski weiter zu vertrauen. Schröder betont, dass es sich dabei nicht um ein einfaches 'Weiter so' handle, sondern dass viele Themen 'knallhart' angegangen werden müssten.

Besonders wichtig sei die Selbstkritik, sowohl bei Polanski als auch beim Verein selbst, ob in der Vergangenheit alles richtig gemacht wurde. In den letzten fünf Jahren hatte Gladbach bereits vier Trainer entlassen, Polanski erhält nun eine weitere Chance. Er hatte das Team am 4. Spieltag übernommen und konnte daher keine volle Vorbereitung mit der Mannschaft absolvieren.

Die nun anstehende lange Sommerpause soll genutzt werden, um gemeinsam die Weichen für eine erfolgreiche Saison zu stellen. Gleichzeitig wird der Trainerstab umstrukturiert: Mindestens zwei neue Assistenten sollen hinzukommen, um Polanski mit frischen Ideen zu unterstützen. Diese Maßnahme gehe auch auf den ausdrücklichen Wunsch von Polanski zurück. Ob zusätzlich ein neuer sportlicher Leiter für die Bereiche Analyse und Scouting verpflichtet wird, ist noch nicht entschieden.

Bislang arbeitet Polanski unter anderem mit den Co-Trainern Tobias Trulsen, Guido Streichsbier, Olli Neuville, dem Talent-Trainer Tony Jantschke und Torwart-Trainer Andre Wachter zusammen. Die Verantwortlichen erwarten von den personellen Veränderungen und der intensiven Vorbereitung einen sportlichen Aufschwung nach einer enttäuschenden Saison





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