Euphoria kehrt zurück: Die dritte Staffel stellt die Geduld der Fans auf die Probe

Die dritte Staffel von 'Euphoria' startet hierzulande am Montag, den 13. April 2026, und wird wöchentlich eine neue von insgesamt acht Episoden bringen. Die achte und damit finale Folge mit dem Titel 'In God We Trust' erscheint demnach am...

Nach vier Jahren kehrt die beliebte Drama-Serie ' Euphoria ' zurück. Trotzdem stellt die dritte Staffel die Geduld der Fans auf die Probe. Die neue Staffel startete hierzulande am Montag, den 13.

April 2026, und wird wöchentlich eine neue von insgesamt acht Episoden bringen. Die achte und damit finale Folge mit dem Titel 'In God We Trust' erscheint demnach am... Die dritte Staffel wird einen Zeitsprung von etwa fünf Jahren hinlegen und die bekannte Clique rund um Rue muss sich nun den Bürden des Erwachsenwerdens stellen.

Obwohl Rue im religiösen Glauben eine Stütze gefunden zu haben scheint, wird ihr die Vergangenheit zum Verhängnis: Sie gerät zwischen die Fronten rivalisierender Drogenbanden, die selbst vor dem Tod nicht zurückschrecken. Der Schauspieler Angus Cloud ist im Alter von 25 Jahren verstorben und wird daher nicht in den neuen Episoden zu sehen sein. Auch der Schauspieler Eric Dane mussten wir im Februar dieses Jahres Abschied nehmen.

Als Gaststars sind Colman Domingo, Sophie Rose Wilson, Dominic Fike, Melvin Bonez Estes, Nika King und Alanna Ubach bestätigt. Neu dabei sind unter anderem Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace, Natasha Lyonne und Eli Roth. Barbie Ferreira hat ihren Ausstieg aus der Serie bekannt gegeben





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