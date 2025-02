Euphoria Staffel 3: Die Produktion hat begonnen!

Nach 3 Jahren Wartezeit gibt es endlich Neuigkeiten zur aufsehenerregenden HBO-Serie „Euphoria“. Die Produktion der dritten Staffel hat begonnen und Zendaya liefert mit einem neuen Bild den Beweis.

Die Serie sorgte mit ihren starken Geschichten und Performances für viel Gesprächsstoff und wurde daher schnell für eine dritte Staffel verlängert. Doch die Umsetzung verzögerte sich aufgrund verschiedener Faktoren, unter anderem durch die Streiks in Hollywood im Jahr 2023 und die vollen Terminkalender der beteiligten Schauspieler. Einige Fans hatten sogar schon Zweifel, ob es wirklich noch eine dritte Staffel geben würde. Doch jetzt ist es offiziell: Die Produktion hat begonnen. HBO hat bereits ein erstes Bild von Zendaya, die für ihre Rolle zweifach mit dem Emmy ausgezeichnet wurde, veröffentlicht. Obwohl Fans bis zum Release der dritten Staffel noch etwas Geduld haben müssen, ist die Freude groß. Bereits bei Staffel 2 dauerte der Dreh allein fast ein halbes Jahr. Bei der erneut achtteiligen dritten Staffel dürfte es ähnlich aussehen. Angesichts der sich anschließenden Postproduktion ist mit dem Start der dritten „Euphoria“-Staffel frühestens Ende 2025, wohl eher aber Anfang 2026 zu rechnen. Worum es genau in der nächsten Staffel gehen wird, ist noch unklar, dürfte aber nach Drehbeginn nun nach und nach enthüllt werden





