Euphorie in Geilo: Unbekannte Ytterhus schlägt Olympiasiegerin Vittozzi

Die Biathletinnen-Auswahl Norwegens stand vor einer großen Überraschung in Geilo, als die bisher unbekannte Ragnhild Femsteinevik Ytterhus die Italienerin Lisa Vittozzi auf Rang zwei verwies. Ein Debüt-Erfolg ohne Schießfehler, der jedoch nicht automatisch zum Weltcup-Kader führt.

Bei der norwegischen Biathlon -Auswahl trafen die Verantwortlichen in Geilo auf ein unerwartetes Schauspiel, als Ragnhild Femsteinevik Ytterhus einen der wichtigsten Siege ihrer bis dato kurzen Karriere feierte. Die bis dahin weitgehend unbekannte Athletin besiegte die erfahrene Italienerin Lisa Vittozzi und zeigte dabei eine nahezu fehlerfreie Leistung. Dieser Erfolg markiert einen Höhepunkt in der kurzen Karriere der Norwegerin, die bis zu diesem Wettkampf erst an einem einzigen Weltcup-Rennen teilgenommen hatte.

Unmittelbarer Sieg ohne Schießfehler

Ytterhus nutzte ihre Chance im Rennen in Geilo meisterhaft, um sich an die Spitze des Feldes zu setzen. Sie blieb am Schießstand komplett fehlerfrei und legte auch in der Loipe ein schnelles Tempo vor, das keine Schwächen erkennen ließ. Hinter ihr erreichte die 31-jährige Italienerin Lisa Vittozzi als Zweite das Ziel. Vittozzi, die bereits bei den Heim-Winterspielen in Antholz Gold in der Verfolgung gewonnen hatte, blieb ebenfalls ohne Strafrunden. Dennoch konnte sie dem norwegischen Newcomer in der Laufphase nicht folgen und landete am Ende mit 9,6 Sekunden Rückstand.

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Einen weiteren Podestplatz sicherte sich die polnische Biathletin Kamila Zuk auf Rang drei. Zuk musste bei diesem Wettkampf einen Schießfehler hinnehmen, was sie jedoch nicht von der Bronzemedaille abhielt. Ytterhus äußerte nach dem Rennen ihre große Überraschung über den Verlauf des Rennens. Sie gab an, dass sie niemals damit gerechnet hätte, dass die Leistungen so gut verlaufen würden. Dieses Ergebnis steht im krassen Gegensatz zu ihrem letzten Weltcup-Auftritt im Januar in Nove Mesto, wo sie im Einzel-Rennen nur den 61. Platz belegte.

Positionen der Stakeholder und Qualifikation

Trotz dieses sensationellen Ergebnisses ist unklar, ob Ytterhus dadurch einen direkten Platz im Weltcup-Kader sichert. Die Wettkämpfe in Geilo dienen in erster Linie als Generalprobe vor dem offiziellen Weltcup-Auftakt am 26. November in Kontiolahti in Finnland. Das norwegische Team nutzt diese Rennen, um die letzten Starterinnen für das erste Rennwochenende zu ermitteln. Während einige feste Mitglieder im Team stehen, kämpfen andere um die verbleibenden Plätze.

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Sprint-Olympiasiegerin Maren Kirkeeide im Alter von 23 Jahren, die vierfache Weltmeisterin Ingrid Landmark Tandrevold mit 30 Jahren, Karoline Offigstad Knotten (31 Jahre) und Marthe Krakstad Johansen (27 Jahre) sind bereits für das erste Rennwochenende gesetzt. Im Gegensatz zu diesen festen Größen konkurrieren Juni Arnekleiv (27 Jahre), Ida Lien (29 Jahre), Gro Randby (24 Jahre) und Siri Skar (22 Jahre) um die letzten beiden Startplätze. Ytterhus' Name fiel in dieser spezifischen Liste der Kämpfenden um die Restplätze bisher nicht.

Norwegens Biathlon-Sportdirektor Lars Maeland reagierte auf die Leistungen der Überraschungs-Gewinnerin mit einer klaren Aussage zur Auswahlstrategie. Maeland betonte, dass man die Auswahlgrenzen genau definieren müsse. Er erklärte, dass ihre aktuellen Leistungen in die Bewertung für den weiteren Weltcup-Einsatz einfließen werden. Aufgrund dieser Einbettung in die Gesamtbewertung sei er ziemlich sicher, dass sich für Ytterhus dennoch Chancen ergeben werden. Dies deutet darauf hin, dass der Sieg in Geilo als positives Signal gewertet wird, aber keine automatische Zusage bedeutet.

Auswirkungen und kommende Termine

Ytterhus war in der vergangenen Saison noch im zweitklassigen IBU-Cup an den Start gegangen. Der Sprung in die Spitze des norwegischen Nationalteams ist daher als dramatischer Aufstieg zu werten. Die Wettkämpfe in Geilo sind somit nicht nur eine lokale Meisterschaft, sondern ein entscheidendes Filterverfahren für den nationalen Kader. Die Athletinnen müssen zeigen, dass sie gegen internationale Konkurrenz bestehen können.

Die nächsten Schritte für das norwegische Team führen bereits nach Finnland. Der Weltcup-Start in Kontiolahti am 26. November steht kurz bevor. Dort wird sich zeigen, ob die Entscheidungsträger um Sportdirektor Lars Maeland die Formkurve von Ytterhus ernst nehmen und ihr einen Startplatz zugestehen. Für die anderen Kandidatinnen wie Siri Skar oder Ida Lien bleibt der Druck hoch, da die Plätze begrenzt sind. Ytterhus' Sieg bleibt eine statistische Kuriosität, da sie vor diesem Rennen nur ein einziges Weltcup-Rennen bestritten hatte.