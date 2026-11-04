EUR/USD, GBP/USD und CHF/JPY: Technische Analyse der Währungspaare

Technische Analyse von EUR/USD, GBP/USD und CHF/JPY: Kritische Widerstände bei 1,1276 USD sowie Unterstützungsniveaus bestimmen die künftige Kursentwicklung.

Das Währungspaar EUR/USD hat nach seinem Jahreshoch von 1,2086 USD im Januar 2026 eine deutliche Abwärtsbewegung vollzogen. Diese Entwicklung führte den Euro am 14. Oktober auf ein Tief von 1,1113 USD. Seit diesem Zeitpunkt findet ein Versuch zur Bodenbildung statt, der sich in der Charttechnik als potenzieller Doppelboden darstellt.

EUR/USD Testet Widerstand bei 1,1276

Die aktuellen Preisbewegungen zeigen, dass das Währungspaar derzeit an einer Stabilisierungsphase arbeitet. Ein erfolgreicher Abschluss dieser Bodenbildung ist nur durch einen Ausbruch über den Widerstand bei 1,1276 USD möglich. Erst dieser Durchbruch würde den Weg für weitere Kursgewinne bis zu den Niveaus von 1,1338 USD und 1,1479 USD freimachen.

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Falls der Kurs jedoch unter das bisherige Tief von 1,1113 USD fällt, drohen weitere Verluste in Richtung 1,0867 USD. Die jüngsten Bewegungen haben das technische Bild nicht grundlegend verändert, sondern lediglich die bestehende Konsolidierung bestätigt.

GBP/USD Bestätigt Rallye über 1,3419

Das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar hat die Hürde bei 1,3419 erfolgreich überwunden. Dieser Schritt bestätigt die laufende Aufwärtsrallye innerhalb des übergeordneten Seitwärtskorridors. Solange das Paar oberhalb dieses Levels sowie über dem EMA200 bei 1,3389 notiert, bestehen Chancen auf einen weiteren Anstieg bis 1,3658.

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Ein Ausbruch über 1,3658 würde weiteres Potenzial bis 1,3789 und 1,3869 eröffnen. Sollte der Kurs jedoch unter 1,3389 fallen, wäre dies ein erstes Warnsignal. Unterhalb von 1,3336 könnte sich eine Korrektur bis hinunter zu 1,3276 ausweiten.

CHF/JPY Schließt Bodenbildung ab

Der Schweizer Franken gegenüber dem japanischen Yen hat den Widerstand bei 192,471 sowie den EMA50 überwunden. Damit gilt die vorangegangene Bodenbildung als abgeschlossen. Kurzfristig trifft das Währungspaar noch auf eine vom Junihoch ausgehende Abwärtstrendlinie.

Wird auch diese Hürde durchbrochen, könnte sich die Erholung bis 195,593 und anschließend bis 197,637 fortsetzen. Langfristig wären darüber hinaus Werte von 203,646 und 204,410 erreichbar. Rücksetzer bleiben solange unkritisch, wie sie oberhalb von 192,471 liegen.

EUR/CHF Sucht Stabilität bei 0,9170

Das Währungspaar EUR/CHF versucht nach einem deutlichen Rückgang, sich im Bereich der Unterstützung bei 0,9170 zu stabilisieren. Hält diese Marke, besteht die Chance auf eine technische Erholung bis 0,9266. Dort trifft das Paar auf eine wichtige Hürde und den EMA200.

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Ein Ausbruch über 0,9266 würde weiteres Potenzial bis 0,9304 und 0,9372 eröffnen. Fällt der Kurs stattdessen unter 0,9170, ist der Erholungsversuch zunächst gescheitert. Dann drohen weitere Abgaben bis 0,9129 und gegebenenfalls bis 0,9090. Diese Analysen stammen von BNP Paribas S.A. - Niederlassung Deutschland.