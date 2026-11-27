Markt Analyse von Frank Schuh über: Euro US Dollar, Spot Gold US Dollar, DAX, Gold Futures. Lesen Sie Frank Schuh's Analyse auf Investing.com.

neue Schulden aufnehmen, fast jeder dritte Euro ist geliehen, und die Zinsen sollen von 41 Milliarden im nächsten Jahr auf 81 Milliarden im Jahr 2030 steigen.

Kanzler Merz sagt in derselben Rede, dass seine Kinder und Enkel sonst keine Mittel mehr hätten, über die sie politisch frei verfügen könnten. Wer bezahlt das eigentlich zurück? Und was schulden wir unseren Kindern, wenn sie es sind?

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Zuerst die Nachricht, an den Unterlagen des Bundestages geprüft: woraus die 210 Milliarden bestehen und warum die Schuldenbremse trotzdem als eingehalten gilt, was die Zinsen heute und 2030 kosten, was davon bei dir ankommt , was aus den Menschen wurde, die dem Staat 1917 ihr ganzes Geld geliehen haben, und wo Euro, Dann schauen wir dahinter. Rudolf Steiner erlebte die große Inflation mitten unter Lehrern, Arbeitern und Unternehmern.