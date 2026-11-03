Euro-Dollar Analyse: Kritische Widerstände und Zielzonen im Fokus

Umfassende Übersicht zu EUR/USD, EUR/CAD, EUR/GBP und EUR/NOK. Analyse der technischen Schlüsselzonen, Trendkanäle und mögliche Marktentwicklungen für Investoren.

Der Euro hat gegenüber dem US-Dollar seit dem Erreichen eines Jahreshochs von 1,2086 USD im Januar 2026 eine klare Abwärtsdynamik gezeigt. Am 14. Oktober sank das Währungspaar auf ein lokales Tief von 1,1113 USD. Seit diesem Punkt versucht die Kombination, sich unterhalb der wichtigen Marke bei 1,1276 USD zu konsolidieren, um möglicherweise einen Doppelboden zu bilden, der auf eine Trendwende hindeuten könnte.

Kritische Zonen für den EUR/USD Kursverlauf

Die Preisbewegung des Euro-Dollar-Paares wird derzeit maßgeblich durch die beiden Schlüsselmarken bei 1,1276 und 1,1113 USD bestimmt. Obwohl die Kurse gestern innerhalb dieser Phase deutlich anstiegen, konnten die Gewinne nicht vollständig gehalten werden, was auf anhaltende Unsicherheit am Markt hindeutet. Ein nachhaltiger Ausbruch über 1,1276 USD könnte eine Erholungsphase einleiten, die technisch auf die Zielzonen bei 1,1338 und 1,1479 USD gerichtet ist.

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Umgekehrt stellt ein Rückfall unter die Unterstützung bei 1,1113 USD ein erhebliches Risiko dar. In diesem Szenario könnte die Abwärtsbewegung beschleunigt werden, mit potenziellen Zielen bei 1,0867 USD. Diese technischen Niveaus dienen als kritische Indikatoren für die Richtung, die der Markt in den kommenden Handelssitzungen einschlagen könnte.

Stabilisierung und Hürden beim EUR/CAD

Das Währungspaar Euro-Kanadischer Dollar hat sich nach einem deutlichen Abverkauf an der wichtigen Unterstützung bei 1,5611 stabilisiert. Wenn diese Marke gehalten werden kann, eröffnen sich Chancen auf eine technische Erholung, die theoretisch bis 1,5834 reichen könnte. Diese erste zentrale Hürde markiert den Beginn einer möglichen Gegenbewegung, die im Erfolgsfall bis 1,5902 und später bis 1,6002 ausgedehnt werden könnte.

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Sollte der Euro-Kanadische Dollar jedoch nachhaltig unter die 1,5611 Marke fallen, gilt der Stabilisierungsversuch als gescheitert. In diesem Fall ist mit einer Fortsetzung der übergeordneten Abwärtsbewegung zu rechnen, was auf weiterhin schwache Nachfrage nach der Euro-Kombination hindeuten würde. Die Behauptung dieses Unterstützungsniveaus bleibt daher entscheidend für die weitere Ausrichtung.

Trendumkehr bei EUR/GBP und NOK

Der Euro fiel gegenüber dem Pfund unter die Unterkante des seit November 2024 bestehenden Abwärtstrendkanals und notiert weiterhin darunter. Solange die Trendlinie bei aktuell 0,8377 nicht zurückerobert wird, kann sich der Abverkauf zunächst bis 0,8304 und darunter in Richtung 0,8202 beschleunigen. Dies unterstreicht die dominante Rolle des britischen Pfunds in dieser Region.

Eine Rückkehr über 0,8377 würde dagegen ein erstes Stabilisierungssignal liefern und eine Erholung bis 0,8463 ermöglichen. Oberhalb dieser Marke könnten anschließend die Widerstände bei 0,8507 und 0,8531 angesteuert werden. Parallel dazu zeigt der Euro gegenüber der norwegischen Krone Anzeichen von Überverkauftheit nach einem steilen Abverkauf.

Ein möglicher technischer Anstieg des EUR/NOK könnte zunächst bis etwa 10,4610 reichen. Da das Währungspaar jedoch klar unter dem EMA50 und dem gebrochenen Aufwärtstrend notiert, ist mit erneutem Verkaufsdruck in diesem Bereich zu rechnen. Anschließend droht eine weitere Abwärtswelle bis 10,2500 und zum übergeordneten Ziel bei 10,1118.

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Stabilität und Risikoanalyse durch BNP Paribas

Erst oberhalb von 10,7032 würde sich das Chartbild des Euro gegenüber der norwegischen Krone deutlich stabilisieren. Diese Analyse basiert auf aktuellen Marktdaten und technischen Indikatoren, die von BNP Paribas S.A. - Niederlassung Deutschland bereitgestellt werden. Die Informationen richten sich an private und professionelle Kunden in Deutschland und Österreich.

Es handelt sich bei diesen Ausführungen um eine Produktinformation und Marketingmitteilung. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. Die genannten Kursziele sind hypothetisch und basieren auf technischen Modellen, die keine Garantie für zukünftige Marktbewegungen bieten.