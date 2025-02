Euro Kursrallye - Größere Kaufsignale möglich

Nach US-Wirtschaftsdaten startete der Euro gegenüber dem US-Dollar in eine dynamische Rallye und erreichte ein neues Hoch. Analysten sehen bei weiterem Wachstum Kaufsignale bis zu 1,05 USD. Ein Rückfall unter 1,03 USD würde die Situation wieder verschlechtern.

Nach der Veröffentlichung der US-Wirtschaftsdaten gestern kam es zunächst zu einem kleinen Kurseinbruch beim Euro gegenüber dem US- Dollar . Anschließend startete ein dynamischer Rallyschub. Das Ziel bei 1,0432 USD wurde erreicht, von dort aus kam es zu einer Korrektur an die alten Zwischenhochs. In der Nacht schaltet EUR/USD wieder den Turbo ein und klettert über die gestrigen Hochs. Die Bullen drehen gerade auf beim Euro , im Tageschart steht er wie auch schon vor einer Woche am EMA50.

Hier könnte es bei weiterer Stärke zu größeren Kaufsignalen kommen. Bei 1,0457 - 1,0462 USD liegt die nächste Hürde, darüber hinaus eröffnet sich Rallypotenzial bis 1,0533 - 1,0540 USD. Dort liegt auch das Jahreshoch. Vorher wären im Bereich des gestrigen Hochs Konsolidierungen denkbar, die im Extremfall sogar tief bis 1,0381 USD gehen könnte. Erst bei einem signifikanten Rückfall unter 1,0340 USD würden sich die Situation wieder eintrüben, unterhalb von 1,0312 USD würden sich Verkaufssignale ergeben.Die Kommentarfunktion auf stock3 ist Nutzerinnen und Nutzern mit einem unserer Abonnements vorbehalten. Der tägliche Blick auf den Devisenmarkt. Heute mit folgendem Thema: EUR/USD - Long oder besser weiterhin short? - JFD Devisenradar mit Marcus Klebe - 13.02.2





