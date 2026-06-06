Euro Truck Simulator 2 erhält Update 1.60 - Verbesserte Beleuchtung, Wettereffekte und neue Volvo‑Aerodynamik in der Open Beta

SCS Software veröffentlicht das Update 1.60 für den Euro Truck Simulator 2 in der offenen Beta. Das Patch bringt eine überarbeitete globale Beleuchtung, optimierte Wetterdarstellungen und neue aerodynamische Bauteile für die Volvo FH‑Series 6. Spieler können die Änderungen testen und Feedback geben, bevor die Vollversion erscheint.

Das neueste Update für den Euro Truck Simulator 2 ist nun offiziell verfügbar. Unter der Versionsnummer 1.60 erscheint es zunächst als Teil der offenen Beta, doch die Entwickler von SCS Software haben bereits signalisiert, dass die vollständige Version des Patches nur kurze Zeit später für alle Spiele r bereitstehen wird.

Das Update bringt eine Reihe von Verbesserungen und neuen Funktionen mit, die das Fahrgefühl und die Gesamtoptik des Spiels deutlich aufwerten sollen. In den vergangenen Wochen haben die Entwickler bereits einzelne Elemente vorgestellt, die in den Berichten von PC Gaming Hunters (PCGH) thematisiert wurden. Jetzt lässt sich das gesamte Paket in der offenen Beta testen, sodass Fans die neuen Features frühzeitig erleben und Feedback geben können. Ein zentrales Ziel von Update 1.60 liegt in der Optimierung der globalen Beleuchtung.

Die Entwickler haben feine Anpassungen an Belichtung und Kontrast vorgenommen, um ein ausgewogeneres Bild zu erzeugen, das sowohl tagsüber als auch bei Nacht realistischer wirkt. Zusätzlich wurden visuelle Verbesserungen für schlechtes Wetter implementiert - Regen, Nebel und Schnee wirken jetzt noch authentischer, wobei die Texturen und Reflexionen glatter und einheitlicher erscheinen. Durch diese Änderungen soll das Spiel ein noch raffinierteres Gesamterscheinungsbild erhalten, das die Immersion der Spieler weiter steigert.

Ein weiteres Highlight des Patches ist die Erweiterung der Anpassungsmöglichkeiten für die Volvo FH‑Series 6. Spieler können nun neue aerodynamische Bauteile auswählen, die speziell für die Kabinenvarianten Sleeper, Globetrotter und Globetrotter XL entwickelt wurden. Dazu zählen modern gestaltete Dachspoiler, die den Luftwiderstand reduzieren und das Erscheinungsbild der Lkw optimieren.

Darüber hinaus steht eine schwarze, aerodynamische A‑Säulenverkleidung als optionale Ergänzung für alle Aero‑Führerhausvarianten zur Verfügung. Diese kosmetischen Updates ermöglichen es den Fahrern, ihren virtuellen Fuhrpark individuell zu gestalten und gleichzeitig von kleineren Performance‑Verbesserungen zu profitieren. Die offene Beta von Update 1.60 steht derzeit allen Interessierten zum Download bereit. SCS Software ermutigt die Community, das neue Release ausführlich zu testen und ihre Eindrücke in den Foren und Kommentaren zu teilen.

Durch das gesammelte Feedback wird das finale Update weiter verfeinert, bevor es schließlich in die offizielle Vollversion überführt wird. Spieler, die noch keinen Extreme‑Account besitzen, erhalten im Zuge des Updates die Möglichkeit, sich für einen kostenlosen Testzugang zu registrieren und das Update unverbindlich auszuprobieren. Die PCGH‑Redaktion freut sich über fundierte Meinungen und Diskussionen zu den neuen Inhalten und lädt alle Fans des Euro Truck Simulators ein, ihre Erfahrungen zu teilen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Update 1.60 sowohl optische als auch funktionale Verbesserungen liefert, die das Fahrgefühl weiter verfeinern und die Individualisierungsmöglichkeiten erweitern. Die Kombination aus optimierter Beleuchtung, verbesserten Wettereffekten und neuen aerodynamischen Bauteilen macht das Update zu einem wichtigen Meilenstein im Entwicklungszyklus des Euro Truck Simulator 2. Die offene Beta gibt den Spielern die Chance, die Neuerungen bereits jetzt zu erleben, während die endgültige Version in Kürze für die gesamte Community bereitstehen wird





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Euro Truck Simulator 2 Update 1.60 SCS Software Volvo FH‑Series 6 Open Beta

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