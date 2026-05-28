Euro Truck Simulator 2: SCS Software enthüllt faszinierende Details zum kommenden Island-DLC

Erfahren Sie alles über die neue Island-Erweiterung für den Euro Truck Simulator 2, die mit beeindruckenden Fjorden, malerischen Küstenstädten und technischen Herausforderungen bei der Umsetzung besticht.

Die Welt der Lkw-Simulation wird bald um eine weitere, spektakuläre Region erweitert. SCS Software hat angekündigt, dass die nächste große Map-Erweiterung für den Euro Truck Simulator 2 die Insel Island behandeln wird.

Für die treue Spielerschaft bedeutet dies ein völlig neues Fahrerlebnis, da die geografischen und klimatischen Bedingungen Islands sich stark von den bisherigen europäischen Regionen unterscheiden. Traditionell geht das Entwicklerstudio dabei einen transparenten Weg und präsentiert während des Entstehungsprozesses regelmäßig die interessantesten Features und technischen Neuerungen. Dies erlaubt es den Hobby-Lkw-Fahrern, sich bereits im Vorfeld ein genaues Bild davon zu machen, welche Herausforderungen und landschaftlichen Highlights sie in dem neuen DLC erwarten.

Die Vorfreude ist besonders groß, da Island für seine raue Natur und unberührte Wildnis bekannt ist, was perfekt in das Konzept einer entspannten, aber detailreichen Simulation passt. Ein zentraler Fokus der aktuellen Entwicklungsphase liegt auf der Umsetzung der beeindruckenden Fjorde, die das Landschaftsbild Islands maßgeblich prägen. Ähnlich wie bereits bei der Umsetzung Norwegens bietet Island eine reichhaltige Küstenlandschaft, die SCS Software mit größter Sorgfalt in die virtuelle Welt übertragen möchte.

Die Spieler werden an zahlreichen Orten auf diese tief eingeschnittenen Meeresarme stoßen, die von hoch aufragenden Klippen gesäumt werden. In diesen Regionen sollen zudem eine vielfältige Tierwelt und traditionelle, jahrhundertealte Fischerdörfer integriert werden, um die authentische Atmosphäre des Nordens einzufangen. Technisch gesehen stellte die Umsetzung der Fjorde jedoch eine beachtliche Hürde dar.

Da der Euro Truck Simulator 2 in einem reduzierten Maßstab arbeitet, um die Fahrzeiten handhabbar zu halten, war es schwierig, die gewaltigen Dimensionen der realen Natur beizubehalten, ohne das Gameplay negativ zu beeinflussen. Die Entwickler mussten daher eine präzise Balance zwischen visuellem Realismus und spielerischer Funktionalität finden. Das Ergebnis sind kurvenreiche Küstenstraßen, die den Spieler zwingen, sich durch die Landschaft zu winden, während das gegenüberliegende Ufer des Fjords stets im Blick bleibt.

Neben der Natur stehen die wirtschaftlichen Knotenpunkte und Städte im Vordergrund, die den Logistik-Aspekt des Spiels ausmachen. Die Küstenregionen Islands beherbergen eine Vielzahl von Orten, die als Start- oder Zielpunkte für Frachtaufträge dienen werden. Ein besonderes Highlight ist dabei Seyðisfjörður, eine Stadt, die tief in einer malerischen Bucht liegt und durch eine strategisch wichtige Fährverbindung nach Hirtshals in Dänemark an das europäische Festland angebunden ist. Diese Verbindung erweitert die strategischen Möglichkeiten der Routenplanung erheblich.

Weiter südlich in den Ostfjorden erwartet die Spieler Reyðarfjörður, während auf der gegenüberliegenden Seite der Insel die Region der Westfjorde eine ganz eigene Anziehungskraft ausübt. Hier wird insbesondere der Álftafjörður hervorgehoben, der als einer der größten und imposantesten Fjorde der Karte gelten soll.

Zudem wird die kleine Stadt Ísafjörður integriert, die auf einer schmalen Landzunge im Skutulsfjörður erbaut wurde. Aufgrund ihrer Lage wird diese Stadt eine hohe wirtschaftliche Relevanz für den westlichen Teil der Karte besitzen und somit ein wichtiger Anlaufpunkt für Logistikunternehmen im Spiel werden. Um das Gesamterlebnis abzurunden, setzt SCS Software auf eine dichte Atmosphäre. Die Fahrt durch Island soll nicht nur aus dem Transport von Waren bestehen, sondern zu einer visuellen Reise werden.

Wasserfälle, klare Bäche, ruhige Seen und versteckte Buchten sollen die Straßenränder schmücken und so die charakteristische Stimmung des Inselstaates vermitteln. Diese Details sind entscheidend, um die Immersion zu steigern und den Spielern das Gefühl zu geben, tatsächlich die einsamen Straßen des Nordens zu befahren. Die Kombination aus technischen Herausforderungen bei der Kartenerstellung, einer detaillierten geografischen Umsetzung und der Integration wichtiger Handelsstädte verspricht, dass der Island-DLC eine der hochwertigsten Erweiterungen in der Geschichte des Euro Truck Simulator 2 werden könnte.

Die Community kann es kaum erwarten, die erste Fahrt über die isländischen Highways anzutreten und die majestätische Natur aus dem Fahrerhaus eines Lkw zu bewundern





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