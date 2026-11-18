am 17. november 2026 wurde der Eurojackpot-Jackpot über 75 Millionen Euro von zwei Gewinnern geknackt. Jeder erhielt ruNd 38,3 Millionen Euro. Weitere Details zu Gewinnklassen und Regeln.

Historischer Hauptgewinn geteilt

Zahlen und Gewinnklassen im Detail

Bei der Ziehung des Eurojackpot s am Dienstag, dem 17. November 2026 , wurde ein besonders großer Hauptgewinn erzielt. Der ausgeschüttete Jackpot belief sich auf 75 Millionen Euro , was auf die vorherige Ziehung am Freitag desselben Monats zurückzuführen war, bei der kein Gewinner den Hauptgewinn ergattern konnte. Diesmal glückte der Volltreffer jedoch nicht einem, sondern zwei Teilnehmern. Die Gewinnsumme wurde gleichmäßig zwischen diesen beiden Spielern aufgeteilt,sodass jeder der Glücklichen einen Nettogewinn von rund 38,37 Millionen Euro verbuchen durfte. Die offizielle Gewinnsumme pro Gewinner lag bei 38.370.583,30 Euro. Die Identitäten der Gewinner wurden nicht vollständig veröffentlicht, doch es wurde bekannt, dass einer der Gewinnmelder aus Griechenland stammt und der andere aus Norwegen. Dies unterstreicht den europaweiten Charakter des Spiels, bei dem Teilnehmern aus insgesamt 18 Ländern die Chance geboten wird, auf den Hauptgewinn zu setzen.

Die Ziehung fand wie üblich in Helsinki statt und wird im finnischen Fernsehen übertragen. Um den Hauptgewinn zu landen, mussten die Spieler fünf der sechs gezogenen Hauptzahlen sowie die beiden Eurozahlen korrekt tippen. Neben den beiden Jackpot-Siegern gab es genauso in den unteren Gewinnklassen eine beträchtliche Anzahl an Gewinnern. In der zweiten Gewinnklasse, bei der fünf Hauptzahlen und eine Eurozahl richtig waren, wurden zwölf Gewinner identifiziert. diese konnten sich über einen Gewinn von jeweils 159.172,00 Euro freuen. Unter diesen Gewinnern befanden sich zwei Spieler aus Hessen, die zwar den Hauptgewinn haarscharf verpassten, dafür aber eine stattliche Summe gewannen. Zudem waren vier weitere Gewinner aus Bayern sowie Teilnehmer aus Niedersachsen, Griechenland, den Niederlanden, Polen und Spanien in dieser Klasse erfolgreich.

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Statistiken und weitere Quoten

Die Quoten für die einzelnen Gewinnklassen wurden am selben Abend der Ziehung berechnet und liegen deutlich unter denen der klassischen Lotterien. Die Gesamtzahl der Einsätze für diese Ziehung belief sich auf 44.420.094,00 Euro. in der dritten Gewinnklasse, bei der fünf Hauptzahlen und keine Eurozahlen richtig waren, gingen 26 Gewinne in Höhe von jeweils 41.430,20 Euro an die Gewinner. Die vierte Gewinnklasse brachte 38 Gewinnern je 4.675,70 Euro ein. Bei den kleineren Gewinnen war die Anzahl der Sieger deutlich höher. In der elften und zwölften Gewinnklasse, bei der nur geringfügige Kombinationen von Richtigen getroffen wurden, gingen jeweils fast 100.000 Gewinne an die Teilnehmer. so erhielt die elfte Klasse 96.700 Gewinnern je 13,80 Euro und die zwölfte Klasse, die im Artikel nicht explizit mit eiNem separaten Betrag, aber als Teil der Struktur erwähnt wird, zeigt die Breite der Partizipation. Die Gewinnwahrscheinlichkeit für den Hauptgewinn beträgt weiterhin eins zu 140 Millionen, was die Seltenheit eines solchen Ereignisses unterstreicht.

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Regeln und kommende Ziehungen

Der Eurojackpot unterliegt seit März 2022 geänderten Regeln,die die Gewinnchancen und die Struktur des Spiels beeinflussen. Die Lotterie findet nun zweimal pro Woche statt, nämlich dienstags und freitags. Die Zahlen werden aus 50 Hauptzahlen,wobei fünf gewählt werden müssen, sowie aus 12 Eurozahlen, von denen zwei getippt werden müssen,extrahiert. Der Jackpot startet bei zehn Millionen Euro und kann auf maximal 120 Millionen Euro ansteigen, wenn er über mehrere Ziehungen hinweg nicht geknackt wird. Die nächste Ziehung ist für Freitag, den 20. november 2026, angesetzt. Da der aktuelle Jackpot verteilt wurde, beginnt die nächste Runde mit dem Standard-Jackpot von zehn Millionen Euro. Gewinner können Gewinne unter 100.000 Euro in der Regel am nächsten Werktag erhalten, während höhere Summen eine Überprüfung durch die Zentrale erfordern, was zu einer Wartezeit von mindestens einer Woche führt.