Eurojackpot: 35 Millionen Euro Jackpot und alle wichtigen Informationen zur Ziehung

Der Eurojackpot bietet diese Woche einen Jackpot von 35 Millionen Euro. Erfahren Sie alles zu den Ziehungszeiten, Gewinnchancen, Steuerregelungen und Unterschieden zwischen aktivem und passivem Lotto.

Ein eigenes Haus, Autos für die großen Kinder, nicht mehr zur Arbeit müssen … Mit einem größeren Lotto gewinn beim Eurojackpot können solche Träume wahr werden.

Jeden Dienstag und Freitag fiebern Lotto-Spieler in ganz Europa dieser Ziehung entgegen. Diese Woche waren am Dienstag wieder 35 Millionen Euro im Jackpot! Die Gewinnchance liegt bei 1:140 Millionen. Für den Hauptgewinn benötigt man sieben Richtige: fünf reguläre Zahlen aus 50 und zwei Eurozahlen aus 12.

Jede Ziehung findet in Helsinki, Finnland, statt. Der Mindestjackpot beträgt 10 Millionen Euro, der maximale liegt bei 120 Millionen Euro. Lottogewinne selbst sind nicht steuerpflichtig, da sie als glücksbedingte Gewinne gelten. Steuern fallen erst an, wenn aus dem Gewinn Einkünfte erzielt werden, etwa durch Zinsen aus Geldanlagen oder Mieteinnahmen aus Immobilien.

Es wird zwischen aktivem und passivem Lotto unterschieden. Beim aktiven Lotto wählt der Spieler selbst Zahlen, wie beim Eurojackpot. Beim passiven Lotto erhält man ein Los mit festgelegter Nummer, etwa bei bestimmten Rubbellosen oder Tombolas. Der Eurojackpot ist eine beliebte europäische Lotterie, die dienstags und freitags stattfindet und Spielern in vielen Ländern die Chance auf hohe Gewinne bietet





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