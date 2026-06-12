Eurojackpot: 45 Millionen Euro im Jackpot - So nehmen Sie teil

Der Eurojackpot steht bei 45 Millionen Euro. Alle Informationen zu Gewinnchancen, Spielteilnahme und Steuerfreiheit.

Der Eurojackpot lockt diese Woche mit 45 Millionen Euro. Am Freitag haben Spieler in ganz Europa die Chance, den Jackpot zu knacken. Doch wie funktioniert die Lotterie eigentlich?

Und was muss man beachten, um im Gewinnfall keine bösen Überraschungen zu erleben? Ein Überblick. Die Ziehung des Eurojackpots findet jeden Dienstag und Freitag um 20 Uhr in Helsinki statt. Dabei werden fünf Hauptzahlen aus 1 bis 50 sowie zwei Eurozahlen aus 1 bis 12 gezogen.

Für den Höchstgewinn müssen alle sieben Zahlen richtig getippt werden. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt bei etwa 1 zu 140 Millionen. Trotz der geringen Chancen träumen viele Spieler von einem Leben ohne finanzielle Sorgen. Mit einem Tippschein für zwei Euro können Sie teilnehmen - zusätzlich fallen Bearbeitungsgebühren an.

Der maximale Jackpot liegt bei 120 Millionen Euro. Sollte dieser nicht geknackt werden, steigt die Summe von Ziehung zu Ziehung an. Ein wichtiger Aspekt ist die steuerliche Behandlung von Lottogewinnen. Grundsätzlich sind Gewinne aus Glücksspielen in Deutschland steuerfrei.

Das bedeutet, dass Sie den Gewinn nicht als Einkommen versteuern müssen. Allerdings entsteht Steuerpflicht, wenn Sie das Geld anlegen oder investieren. Zum Beispiel werden Zinsen aus Ersparnissen oder Mieteinnahmen aus Immobilien, die mit dem Gewinn finanziert wurden, regulär besteuert. Daher ist es ratsam, sich frühzeitig über Anlagemöglichkeiten zu informieren und gegebenenfalls einen Steuerberater zu konsultieren.

Zudem sollten Gewinner ihre Identität schützen, um nicht ins Visier von Kriminellen zu geraten. Um den Eurojackpot zu spielen, können Sie entweder in einer Lotto-Annahmestelle einen Schein ausfüllen oder online teilnehmen. Beachten Sie die Teilnahmebedingungen: Sie müssen volljährig sein und Ihren Wohnsitz in einem der teilnehmenden Länder haben. Die Gewinnzahlen werden kurz nach der Ziehung veröffentlicht.

Prüfen Sie Ihre Zahlen sorgfältig, denn Ansprüche verfallen nach einer bestimmten Frist. Bei einem großen Gewinn empfiehlt es sich, den Gewinnschein gut aufzubewahren und zeitnah zu melden. Der Eurojackpot bietet also eine aufregende Möglichkeit, von einem finanziellen Segen zu träumen - aber auch Verantwortung und Planung sind gefragt





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