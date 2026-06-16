Eurojackpot: 54 Millionen Euro Jackpot diese Woche - wie die Ziehung funktioniert und Steuern geregelt sind

Beim Eurojackpot sind diese Woche 54 Millionen Euro im Jackpot. Alle Infos zu den Ziehungen, der Gewinnchance, steuerlichen Aspekten und der Unterscheidung zwischen aktivem und passivem Lottospiel.

Ein Gewinn beim Eurojackpot kann Lebensträume wie ein eigenes Haus oder Autos für die Kinder wahr werden lassen. Jeden Dienstag und Freitag fiebern Lotto -Spieler in ganz Europa den Ziehung en entgegen.

Diese Woche sind am Dienstag 54 Millionen Euro im Jackpot. Um den Hauptgewinn zu knacken, benötigt man sieben Richtige, wobei die Gewinnchance bei etwa 1:140 Millionen liegt. Die Ziehung findet in Helsinki statt, wo fünf aus 50 Zahlen sowie zwei Eurozahlen zwischen 1 und 12 gezogen werden. Der Mindestjackpot beträgt 10 Millionen Euro, der maximale liegt bei 120 Millionen Euro.

Lottogewinne selbst sind steuerfrei, da sie als Glücksgewinne gelten. Steuern fallen erst an, wenn aus dem Gewinn Kapitalerträge erzielt werden, etwa durch Investitionen in Geldanlagen oder Immobilien. Beim Eurojackpot handelt es sich um aktives Lotto, bei dem Spieler selbst Zahlen wählen. Dies unterscheidet sich vom passiven Lottospiel, bei dem vorgegebene Lose mit festen Nummern genutzt werden





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eurojackpot Lotto Jackpot Ziehung Gewinnchance Steuern Helsinki Lottospiel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Eurojackpot: Aus nur 3 Euro Einsatz könnten 54 Millionen werdenDer Eurojackpot steht am Dienstag, den 16. Juni bei 54 Millionen Euro. Wer jetzt einsteigt, sichert sich als Neukunde drei Tippfelder für nur 3 Euro.

Read more »

Eurojackpot Dienstag: 54 Millionen Euro für nur 1 Euro Einsatz54 Millionen Euro im Eurojackpot! Sichern Sie sich Ihre Chance auf den Gewinn für nur 1 Euro Einsatz. Annahmeschluss am Dienstag um 18:35 Uhr. Jetzt Glückszahlen tippen!

Read more »

Spielgemeinschaften: Mehr Zahlen, mehr Tipps, mehr Chancen: LOTTO 6aus49 Jackpot weiter bei 50 Millionen EuroDer Jackpot bei LOTTO 6aus49 geht in die Verlängerung. Auch am letzten Samstag (13. Juni) konnte die Gewinnklasse von keinem Spielteilnehmer getroffen werden. Somit folgt am kommenden Mittwoch (17. Juni) erneut eine Ziehung mit dem 50-Millionen-Jackpot.

Read more »

Eurojackpot spielen: 54 Millionen Euro zu gewinnen!Heute sind 54 Millionen Euro im Eurojackpot – Hier spielen Sie 2 Felder für nur 0,20 Euro bei unserem exklusiven Partner LOTTO24!

Read more »