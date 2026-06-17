Eurojackpot: 54 Millionen Euro Jackpot und Spielprinzip erklärt

Der Eurojackpot bietet jeden Dienstag und Freitag die Chance auf hohe Gewinne. Diese Woche standen 54 Millionen Euro im Jackpot. Die Ziehung findet in Helsinki statt, wobei fünf aus 50 Zahlen und zwei Eurozahlen gezogen werden. Lottogewinne sind steuerfrei, solange sie nicht reinvestiert werden. Zudem wird zwischen aktivem und passivem Lotto-Spiel unterschieden, wobei der Eurojackpot zum aktiven Spiel zählt.

Ein eigenes Haus, Autos für die großen Kinder, nicht mehr zur Arbeit müssen … Mit einem größeren Lottogewinn beim Eurojackpot können solche Träume wahr werden.

Jeden Dienstag und Freitag fiebern Lotto-Spieler in ganz Europa dieser Ziehung entgegen. Diese Woche waren am Dienstag 54 Millionen Euro im Jackpot! Wann findet die Ziehung des Eurojackpots statt? Quoten des Eurojackpots vom 16.

Juni 2026. Jeden Dienstag und Freitag werden in Helsinki (Finnland) fünf aus 50 möglichen Gewinnzahlen und zwei Eurozahlen zwischen 1 und 12 gezogen. Ziel für Sie ist es, möglichst viele der gezogenen Zahlen im Vorhinein zu tippen. Lottogewinne unterliegen nicht der Steuerpflicht, da sie als Gewinne auf Glück basieren.

Steuerpflicht entsteht erst, wenn der Lottogewinn in Form eines Ertrags realisiert wird. In solchen Fällen, wie zum Beispiel Investitionen in Geldanlagen oder Immobilien nach dem Gewinn, werden die daraus erzielten Einkünfte regulär besteuert. Prinzipiell unterscheidet man zwischen aktivem und passivem Lotto-Spiel. Aktiv bedeutet dabei, dass Sie selbst Zahlen auswählen, mit welchen Sie hoffen, etwas zu gewinnen.

Passives Lotto-Spiel bezieht sich zum Beispiel auf Lose, welche Ihnen zugeteilt werden und eine feste Nummer enthalten. Eurojackpot zählt dabei zum aktiven Lotto-Spiel





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