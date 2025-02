Eurojackpot: 86 Millionen Euro im Jackpot - Spielen Sie jetzt mit nur 1 Euro!

Verpassen Sie nicht die Chance auf einen atemberaubenden Eurojackpot-Gewinn von 86 Millionen Euro! Bei LOTTO24 können Sie jetzt ein Feld für nur 1 Euro statt 3 Euro spielen. Mit etwas Glück könnten Sie schon bald Ihre Träume verwirklichen. Das Annahmeschluss zur Ziehung ist morgen um 18:50 Uhr.

Jetzt haben Sie die Chance auf 86 Millionen Euro Hauptgewinn im Eurojackpot – und zwar mit nur einem Euro Einsatz. Setzen Sie jetzt bequem und sicher Ihre Kreuzchen online, und das zum Vorteilspreis: Bei LOTTO24 spielen Sie jetzt ein Feld für nur 1 Euro, der Normalpreis liegt bei 3 Euro. Annahmeschluss zur Ziehung ist morgen um 18:50 Uhr. Mit etwas Glück und den richtigen Zahlen könnte Ihr Konto schon bald um einige Millionen Euro schwerer sein.

Spielen Sie jetzt mit niedrigem Einsatz: Hier spielen Sie drei Felder zum Preis von einem. Jede Woche mindestens 10 Mio. Euro im Jackpot. Um in der ersten Gewinnklasse den Jackpot zu knacken, müssen alle sieben Zahlen exakt mit den gezogenen Nummern übereinstimmen. Jede Woche befinden sich garantiert 10 Millionen Euro im Gewinntopf! Gelingt es keinem der Spielteilnehmer, die richtigen fünf aus 50 Zahlen plus die zwei Eurozahlen beim Eurojackpot zu tippen, erhöht sich der Jackpot der ersten Gewinnklasse in der Folgewoche entsprechend. Nein, es gibt beim Eurojackpot keine Zwangsausschüttungen mehr. Erreicht der Jackpot in der ersten Gewinnklasse das Maximum von 120 Millionen Euro und wird nicht geknackt, steigt auch die Höhe des Jackpots in der zweiten Gewinnklasse. Auch die zweite Gewinnklasse kann auf eine Höhe von maximal 120 Millionen Euro steigen. Sollten die Jackpots weiterhin nicht geknackt werden, sammelt sich bereits für den nächsten Jackpot ein höheres Preisgeld an. Glücksspiel kann schneller zur Sucht werden, als man denkt. Die Folgen können dabei drastisch sein. Hilfe bei Glückspielsucht gibt es unter..





