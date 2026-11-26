Bei der Eurojackpot-Ziehung am Dienstag hat ein Glückspilz zehn Millionen Euro gewonnen. Die Zahlen, Treffer und Quoten vom 24. November.

Bei der Eurojackpot-Ziehung am Dienstag hat ein Glückspilz zehn Millionen Euro gewonnen. Die Zahlen, Treffer und Quoten vom 24. November.am Dienstag erneut einen Spielschein, auf dem fünf Richtige und die beide korrekten Eurozahlen standen.

Die Gewinnzahlen, Quoten und Treffer auf einen Blick. Bei der Dienstagsziehung lagen zehn Millionen Euro in der höchsten Gewinnklasse. Nachdem ein Spielschein am Freitag alle fünf Gewinnzahlen und beide Eurozahlen getroffen hatte, landete ein Glückspilz erneut einen Volltreffer und freut sich jetzt über zehn Millionen Euro. Für Neukunden • Nur vom 23.11 bis 29.11.2026 •Ab 18 Jahren • Lotterievermittler gem. amtl.

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Whitelist • Glücksspielsucht • Hilfe unter buwei.de • Gewinnwahrscheinlichkeit 1:140 Mio. Eurojackpot am Dienstag : Um wie viel Uhr ist Annahmeschluss? Wer beim Eurojackpot dabei sein möchte, muss den Tipp vor dem Annahmeschluss der jeweiligen Ziehung abgeben.