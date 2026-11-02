Eurojackpot: Am Dienstag 33 Millionen Euro im Jackpot

Der Eurojackpot liegt am Dienstag bei 33 Millionen Euro. Alles zur Ziehung in Helsinki, Gewinnchance und Steuerregeln im Überblick.

Beim Eurojackpot liegt der Jackpot für die kommende Ziehung am Dienstag bei 33 Millionen Euro. Die Gewinnzahlen werden live in Helsinki um 20 Uhr gezogen. Lotto-Spiel er in ganz Europa verfolgen diese Ziehung jede Woche mit großer Spannung.

Ein größerer Lottogewinn kann viele Wünsche wahr werden lassen, etwa ein eigenes Haus, Autos für die großen Kinder oder die Möglichkeit, nicht mehr zur Arbeit gehen zu müssen. Der Eurojackpot wird jeden Dienstag und Freitag gezogen, weshalb die Ziehungen regelmäßig Aufmerksamkeit erhalten.

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So funktioniert die Ziehung des Eurojackpots

Bei jeder Ziehung werden in Helsinki in Finnland fünf aus 50 möglichen Gewinnzahlen gezogen. Dazu kommen zwei Eurozahlen zwischen 1 und 12.

Ziel für Teilnehmer ist es, möglichst viele der gezogenen Zahlen im Vorhinein richtig zu tippen. Für den Hauptgewinn benötigt man sieben Richtige, also alle fünf Gewinnzahlen und beide Eurozahlen.

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Die Gewinnchance liegt laut den vorliegenden Angaben bei 1:140 Millionen. Diese Zahl verdeutlicht, wie selten der Hauptgewinn tatsächlich getroffen wird.

Jackpot-Höhe und Gewinnchancen im Überblick

Jede Ziehung hält für den Gewinner mindestens 10 Millionen Euro bereit. Der maximale Jackpot umfasst 120 Millionen Euro.

Die tatsächliche Höhe des Jackpots kann daher zwischen dem garantierten Mindestbetrag und dem maximalen Umfang schwanken. Je nach Verlauf der Ziehungen steigt der Betrag, bis er gewonnen wird.

Steuern auf Lottogewinne und Spielarten

Lottogewinne unterliegen nach den vorliegenden Informationen nicht der Steuerpflicht, da sie auf Glück basieren. Eine Steuerpflicht entsteht erst, wenn der Lottogewinn in Form eines Ertrags realisiert wird.

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Werden die Gewinne etwa in Geldanlagen oder Immobilien investiert, werden die daraus erzielten Einkünfte regulär besteuert. Gewinner sollten dies daher bei späteren Entscheidungen berücksichtigen.

Prinzipiell unterscheidet man zwischen aktivem und passivem Lotto-Spiel. Beim aktiven Spiel wählen die Teilnehmer selbst die Zahlen aus, mit denen sie hoffen, etwas zu gewinnen.

Passives Lotto-Spiel bezieht sich dagegen zum Beispiel auf Lose, die zugeteilt werden und eine feste Nummer enthalten. Der Eurojackpot zählt zum aktiven Lotto-Spiel.