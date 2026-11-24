Am 24. November drehen sich beim Eurojackpot wieder die Lostrommeln. Alle Zahlen und Quoten gibt es danach hier in der Zusammenfassung.

bereits am Dienstag die nächste Gewinnchance. Die aktuellen Gewinnzahlen, Treffer und offiziellen Quoten werden nach der Auslosung hier ergänzt. Bei der Dienstagsziehung liegen zehn Millionen Euro in der höchsten Gewinnklasse.

Der Jackpot bleibt damit auf seiner garantierten Mindesthöhe, nachdem ein Spielschein am Freitag alle fünf Gewinnzahlen und beide Eurozahlen getroffen hatte.die beiden höchsten Gewinnklassen unbesetzt. Zur Mittwochsziehung stehen dort rund 15 Millionen Euro in der ersten und etwa sieben Millionen Euro in der zweiten Gewinnklasse bereit. Für Neukunden • Nur vom 23.11 bis 29.11.2026 •Ab 18 Jahren • Lotterievermittler gem. amtl. Whitelist • Glücksspielsucht • Hilfe unter buwei.de • Gewinnwahrscheinlichkeit 1:140 Mio.

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Eurojackpot am Dienstag : Um wie viel Uhr ist Annahmeschluss? Wer beim Eurojackpot dabei sein möchte, muss den Tipp vor dem Annahmeschluss der jeweiligen Ziehung abgeben. Dieser liegt in Deutschland je nach Bundesland zwischen 18.45 Uhr und 19 Uhr.

Diese Zeiten gelten für die Ziehungen am Dienstag und am Freitag. Online endet die Spielteilnahme bundesweit um 18.45 Uhr. Die Ziehung beginnt gegen 20 Uhr in Helsinki . Die Gewinnzahlen werden zwischen 20 und 21 Uhr deutscher Zeit aus zwei getrennten Lostrommeln gezogen.

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Aus der ersten kommen die „fünf aus 50“-Gewinnzahlen, aus der zweiten die beiden Eurozahlen aus zwölf möglichen Zahlen. Die Trommeln heißen übrigens „Venus“ und „Pearl“. Die komplette Auslosung erfolgt unter Aufsicht. Anschließend überprüft die zentrale Kontrollstelle in Münster die Ergebnisse und checkt, ob ein Spielschein in einem der 19 teilnehmenden Länder den Jackpot geknackt hat.

Kurz darauf veröffentlichen die Lotteriegesellschaften die ersten Gewinnquoten. Stattdessen veröffentlichen die Landeslotteriegesellschaften kurz nach der Auslosung ein Ziehungsvideo im Internet. Dort lassen sich die gezogenen Gewinnzahlen und der Ablauf der Ziehung nachvollziehen. Auch frühere Eurojackpot-Ziehungen stehen in den Archiven der Lotteriegesellschaften mit Gewinnzahlen und Ziehungsvideos weiterhin online zur Verfügung.

Für Neukunden • Nur vom 23.11 bis 29.11.2026 •Ab 18 Jahren • Lotterievermittler gem. amtl. Whitelist • Glücksspielsucht • Hilfe unter buwei.de • Gewinnwahrscheinlichkeit 1:140 Mio. Die neue Jackpotphase endete bereits nach einer Ziehung. Ein Spielschein traf am Freitag alle fünf Gewinnzahlen und beide Eurozahlen.

Drei weitere Tipps erreichten die zweite Gewinnklasse. Der Eurojackpot beginnt immer bei mindestens 10 Millionen Euro. Bleibt die höchste Gewinnklasse unbesetzt, steigt die Summe bis zur Obergrenze von 120 Millionen Euro. Für den Jackpot müssen fünf Zahlen aus 50 und zwei Eurozahlen aus 12 richtig sein.

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Die Chance darauf liegt bei 1 zu 139.838.160. Für einen Gewinn in der niedrigsten Klasse genügen zwei richtige Gewinnzahlen und eine passende Eurozahl. Auf einem Spielschein für den Eurojackpot befinden sich acht Felder mit jeweils 50 Zahlen und 12 Eurozahlen. In einem Tippfeld müssen Teilnehmende jeweilsankreuzen.

Gewinne können in zwölf unterschiedlichen Gewinnklassen erzielt werden. In Deutschland nehmen alle 16 Lottogesellschaften an der europäischen Ziehung teil. Pro Tippfeld werden zwei Euro fällig. Dazu kommt eine einmalige Bearbeitungsgebühr von unter einem Euro pro Schein.

Die zwei Euro proLotto 6aus49 oder Eurojackpot: Wo liegen die Unterschiede? Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung informiert umfassend über Glücksspielsucht und das Suchtpotenzial verschiedener Glücksspiele. Wenn Sie bei sich selbst oder jemand anderem eine Spielsucht vermuten oder eine Beratung in Anspruch nehmen wollen, hilft die BZgA bundesweit unter der anonymen und kostenlosen Hotline „Glücksspielsucht“:Sie haben vermutlich einen Ad-Blocker aktiviert. Aus diesem Grund können die Funktionen des Podcast-Players eingeschränkt sein. Bitte deaktivieren Sie den Ad-Blocker, um den Podcast hören zu können.