Ein Spielschein traf am Freitag bei der Eurojackpot-Ziehung alle Gewinn- und Eurozahlen. Hier finden Sie sämtliche Ergebnisse und Quoten vom 20. November.

direkt den nächsten Volltreffer. Neben der höchsten Gewinnklasse waren auch die beiden folgenden Ränge mehrfach besetzt. Alle Zahlen und Quoten vom 20. November hier im Überblick.

Der Hauptgewinn in Höhe von zehn Millionen Euro geht an einen einzelnen Spielschein. Damit fällt die Gewinnsumme zur nächsten Ziehung am Dienstag erneut auf die garantierte Mindesthöhe zurück. In der zweiten Gewinnklasse werden jeweils 579.803,80 Euro an drei Gewinner ausgezahlt.

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Sechs weitere Spielscheine erreichen den dritten Rang und bringen jeweils 163.491,20 Euro ein. BeiFür Neukunden • Nur vom 23.11 bis 29.11.2026 •Ab 18 Jahren • Lotterievermittler gem. amtl. Whitelist • Glücksspielsucht • Hilfe unter buwei.de • Gewinnwahrscheinlichkeit 1:140 Mio. Eurojackpot am Freitag : Annahmeschluss je nach Bundesland Wer beim Eurojackpot dabei sein möchte, muss den Tipp vor dem Annahmeschluss der jeweiligen Ziehung abgeben. Dieser liegt in Deutschland je nach Bundesland zwischen 18.45 Uhr und 19 Uhr. Diese Zeiten gelten für die Ziehungen am Dienstag und am Freitag. Online endet die Spielteilnahme bundesweit um 18.45 Uhr.

Die Ziehung beginnt gegen 20 Uhr in Helsinki . Die Gewinnzahlen werden zwischen 20 und 21 Uhr deutscher Zeit aus zwei getrennten Lostrommeln gezogen. Aus der ersten kommen die „fünf aus 50“-Gewinnzahlen, aus der zweiten die beiden Eurozahlen aus zwölf möglichen Zahlen. Die Trommeln heißen übrigens „Venus“ und „Pearl“.

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Die komplette Auslosung erfolgt unter Aufsicht. Anschließend überprüft die zentrale Kontrollstelle in Münster die Ergebnisse und checkt, ob ein Spielschein in einem der 19 teilnehmenden Länder den Jackpot geknackt hat. Kurz darauf veröffentlichen die Lotteriegesellschaften die ersten Gewinnquoten. Stattdessen veröffentlichen die Landeslotteriegesellschaften kurz nach der Auslosung ein Ziehungsvideo im Internet.

Dort lassen sich die gezogenen Gewinnzahlen und der Ablauf der Ziehung nachvollziehen. Auch frühere Eurojackpot-Ziehungen stehen in den Archiven der Lotteriegesellschaften mit Gewinnzahlen und Ziehungsvideos weiterhin online zur Verfügung. Für Neukunden • Nur vom 23.11 bis 29.11.2026 •Ab 18 Jahren • Lotterievermittler gem. amtl. Whitelist • Glücksspielsucht • Hilfe unter buwei.de • Gewinnwahrscheinlichkeit 1:140 Mio.

Bei der Dienstagsziehung trafen zwei Spielscheine alle fünf Gewinnzahlen und beide Eurozahlen. Der insgesamt rund 76,7 Millionen Euro hohe Eurojackpot wird zwischen ihnen aufgeteilt. Die Gewinner erhalten jeweils 38.370.583,30 Euro. Zwölf weitere Spielscheine verfehlten den Hauptgewinn lediglich um eine Eurozahl.

Dafür werden jeweils 159.172 Euro ausgezahlt. Der Eurojackpot beginnt immer bei mindestens 10 Millionen Euro. Bleibt die höchste Gewinnklasse unbesetzt, steigt die Summe bis zur Obergrenze von 120 Millionen Euro. Für den Jackpot müssen fünf Zahlen aus 50 und zwei Eurozahlen aus 12 richtig sein.

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Die Chance darauf liegt bei 1 zu 139.838.160. Für einen Gewinn in der niedrigsten Klasse genügen zwei richtige Gewinnzahlen und eine passende Eurozahl. Auf einem Spielschein für den Eurojackpot befinden sich acht Felder mit jeweils 50 Zahlen und 12 Eurozahlen. In einem Tippfeld müssen Teilnehmende jeweilsankreuzen.

Gewinne können in zwölf unterschiedlichen Gewinnklassen erzielt werden. In Deutschland nehmen alle 16 Lottogesellschaften an der europäischen Ziehung teil. Pro Tippfeld werden zwei Euro fällig. Dazu kommt eine einmalige Bearbeitungsgebühr von unter einem Euro pro Schein.

Die zwei Euro proLotto 6aus49 oder Eurojackpot: Wo liegen die Unterschiede? Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung informiert umfassend über Glücksspielsucht und das Suchtpotenzial verschiedener Glücksspiele. Wenn Sie bei sich selbst oder jemand anderem eine Spielsucht vermuten oder eine Beratung in Anspruch nehmen wollen, hilft die BZgA bundesweit unter der anonymen und kostenlosen Hotline „Glücksspielsucht“:Sie haben vermutlich einen Ad-Blocker aktiviert. Aus diesem Grund können die Funktionen des Podcast-Players eingeschränkt sein. Bitte deaktivieren Sie den Ad-Blocker, um den Podcast hören zu können.