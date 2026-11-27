Am Freitag fallen beim Eurojackpot die nächsten Kugeln. Alle Gewinnzahlen, Treffer und Quoten vom 27. November finden Sie danach hier.

Beim Eurojackpot steht am Freitag die nächste Ziehung an. Gewinnzahlen, Treffer und Quoten vom 27. November anschließend hier im Überblick. -Ziehungen nicht.

Bereits am Freitag drehen sich die Lostrommeln in Helsinki erneut. Nach dem Ergebnis vom Dienstag geht es diesmal um zehn Millionen Euro. Die Gewinnzahlen und offiziellen Quoten werden hier nach der Auslosung veröffentlicht.

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In der höchsten Gewinnklasse liegen am Freitag rund zehn Millionen Euro. Nach dem Volltreffer vom Dienstag beginnt der Jackpot wieder bei seiner garantierten Mindesthöhe. Neben dem Hauptgewinn gab es auch einen Spielschein mit fünf Richtigen und einer korrekten Eurozahl. Dieser Treffer war 1.228.842,90 Euro wert.