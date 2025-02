Eurojackpot am Freitag: Millionenjackpot auf Start

Der Eurojackpot startet am Freitag mit rund 10 Millionen Euro in der ersten Gewinnklasse. In Deutschland werden die Gewinnzahlen ab ca. 20 Uhr bekannt sein.

Über 87 Millionen Euro gingen am Mittwoch nach Hessen. Am Freitag startet der Eurojackpot daher wieder bei rund zehn Millionen Euro in der ersten Gewinnklasse. Um hier zu gewinnen, müssen alle fünf Gewinn- und beide Eurozahlen richtig getippt werden. Die Euroziehung findet um 19 Uhr (Ortszeit) in Helsinki , Finnland, statt. In Deutschland sind die Gewinnzahlen ab circa 20 Uhr bekannt. Hier informieren wir Sie, sobald die Gewinnzahlen und Quoten bekannt sind.

Eurojackpot am Freitag: Die aktuellen GewinnzahlenAlle Angaben ohne GewährEurojackpot am 14. Februar: Die Quoten und GewinnerDie Quoten und damit die Anzahl der Gewinne werden erst später am Abend veröffentlicht. Werden die fünf Gewinn- und beide Eurozahlen nicht richtig getippt, erhöht sich der Eurojackpot um zehn Millionen Euro. Das wiederholt sich so lange, bis jemand den Jackpot knackt oder die Obergrenze von 120 Millionen Euro erreicht wird.Wer es mit einer Strategie im Eurojackpot probieren möchte, kann es über die Quoten versuchen. Wie das funktioniert und was die Idee dahinter ist, hat uns ein Statistik-Professor im hier verlinkten Beitrag verraten. Um eine Menge Geld geht es am Samstag auch im Lotto – aktuell sind neun Millionen Euro im Jackpot. Die nächste Eurolotterie findet am Dienstag (18. Februar) statt. Sollte heute der Jackpot nicht geknackt werden, geht es am Dienstag um rund 20 Millionen Euro.Eurojackpot am Dienstag: Die Gewinnzahlen vom 11. FebruarAlle Angaben ohne GewährEurojackpot am 11. Februar: Quoten und Gewinner im ÜberblickWird der Eurojackpot nicht geknackt, steigt die Gewinnsumme in der ersten Gewinnklasse um zehn Millionen Euro an. Das passiert so lange, bis jemand alle Gewinnzahlen richtig tippt oder die Obergrenze von 120 Millionen Euro erreicht wird. Am 11. Februar hat es jemand oder eine Spielergemeinschaft geschafft. Neben der Jackpot-Summe von über 87 Millionen Euro gehen in der zweiten Gewinnklasse rund 716.159 Euro an drei Glückliche aus Bayern, Sachsen und der Slowakei. Wie hoch ist der Jackpot immer und wo liegt die Obergrenze?Im Jackpot liegen immer 10 Millionen Euro. Knackt kein Spieler die erste Gewinnklasse, erhöht sich der Betrag bis zur gesetzlichen Obergrenze von maximal 120 Millionen Euro. Für den Hauptgewinn müssen alle fünf Gewinnzahlen aus 50 und beide Eurozahlen aus insgesamt 12 richtig getippt werden. Die Chance, in der ersten Gewinnklasse abzuräumen, liegt bei 1 : 139.838.160. In der 12. Gewinnklasse genügen zwei richtige Gewinnzahlen und eine Eurozahl.Eurojackpot: Wie funktioniert das Glücksspiel?Auf einem Spielschein für den Eurojackpot befinden sich acht Felder mit jeweils 50 Zahlen und 12 Eurozahlen. In einem Tippfeld müssen Sie jeweils 5 aus 50 Zahlen und 2 aus 12 Eurozahlen ankreuzen. Gewinne können in zwölf unterschiedlichen Gewinnklassen erzielt werden. Wie viel kostet der Spieleinsatz beim Eurojackpot?Pro Tippfeld werden zwei Euro fällig. Dazu kommt eine einmalige Bearbeitungsgebühr von unter einem Euro pro Schein. Die zwei Euro pro Tippfeld gelten einheitlich. Die Bearbeitungsgebühr variiert. Gespielt werden kann traditionell über Papierscheine oder online.Wann ist der Annahmeschluss für die Lottoscheine?Je nach Bundesland gelten unterschiedliche Uhrzeiten für den Annahmeschluss. Der Annahmeschluss für die Online-Teilnahme ist bundesweit einheitlich um 18.45 Uhr.Wo und wann werden die Gewinnszahlen gezogen?Die Ziehung der Gewinnzahlen für den Eurojackpot findet jeden Freitag- und Dienstagabend um 19.00 Uhr (Ortszeit) in Helsinki, Finnland, unter polizeilicher und notarieller Aufsicht statt. Wird die Ziehung live übertragen? Wo finde ich die Gewinnzahlen?Die Ziehung wird in Deutschland nicht live im Fernsehen übertragen. Die Gewinnzahlen und Quoten können am späten Abend unter eurojackpot.de eingesehen werden.Welche Länder sind am Eurojackpot beteiligt?Aktuell nehmen 19 Länder am Eurojackpot teil, dazu zählen:Eingeführt wurde der Eurojackpot im Jahr 2012. In Deutschland nehmen alle 16 Lottogesellschaften an der europäischen Ziehung teil. Der Tipp kann in einer der Lotto-Annahmestellen oder online abgegeben werden. Für einen Gewinn müssen mindestens zwei Gewinnzahlen und eine Eurozahl richtig getippt sein. Für den Jackpot müssen alle fünf Gewinnzahlen und beide Eurozahlen richtig sein. Alle Angaben ohne Gewähr.Hinweis: Lotto darf erst ab 18 Jahren gespielt werden. Das betrifft auch das Online-Glücksspiel. Personen unter 18 Jahren dürfen weder Rubbellose kaufen noch Gewinne abholen. Das gilt auch dann, wenn Sie eine Kundenkarte oder eine Vollmacht der Eltern oder der Erziehungsberechtigten vorlegen.Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) informiert zu Glücksspielsucht und über das Gefahrenpotenzial der verschiedenen Glücksspiele. Zudem werden ein „Check dein Spiel“-Selbsttest zum eigenen Spielverhalten sowie Beratungshilfen angeboten





morgenpost / 🏆 64. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Eurojackpot Lotterie Gewinnzahlen Jackpot Helsinki Deutschland Spielschein Online Gewinnklassen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Eurojackpot am Freitag – hier spielen Sie günstig EurojackpotDer Eurojackpot wurde geknackt! Dennoch winken 10 Millionen Euro. Hier spielen Sie 3 Felder für nur 3 Euro. Annahmeschluss zur Ziehung ist am Freitag um 18.50 Uhr.

Weiterlesen »

Eurojackpot am Dienstag: Millionenjackpot in HelsinkiDer Eurojackpot steigt am Dienstag auf rund 62 Millionen Euro. Die Ziehung findet um 19 Uhr Ortszeit in Helsinki statt. Die Ergebnisse werden am späten Abend in Deutschland bekannt gegeben.

Weiterlesen »

Eurojackpot am Dienstag – hier spielen Sie günstig EurojackpotDer Eurojackpot steigt wieder! Nun winken ganze 62 Millionen Euro. Hier spielen Sie 3 Felder für nur 3 Euro. Annahmeschluss zur Ziehung ist am morgigen Dienstag um 18.50 Uhr.

Weiterlesen »

Eurojackpot heute – hier spielen Sie günstig EurojackpotDer Eurojackpot steigt wieder! Nun winken ganze 62 Millionen Euro. Hier spielen Sie 3 Felder für nur 3 Euro. Annahmeschluss zur Ziehung ist am heutigen Dienstag um 18.50 Uhr.

Weiterlesen »

Eurojackpot heute – hier spielen Sie günstig EurojackpotDer Eurojackpot steigt wieder! Nun winken ganze 75 Millionen Euro. Hier spielen Sie 3 Felder für nur 3 Euro. Annahmeschluss zur Ziehung ist am Freitag um 18.50 Uhr.

Weiterlesen »

Eurojackpot am Freitag: 17 Millionen Euro sind im LostopfPro Tippfeld werden beim Eurojackpot fünf Gewinnzahlen und zwei Eurozahlen vergeben (Archivbild).

Weiterlesen »