Ein Ehepaar aus dem Landkreis Wittenberg hat seinen Eurojackpot-Gewinn in Höhe von 250.246,20 Euro entdeckt, der seit zweieinhalb Jahren auf einer Spielquittung in einem Regal lag. Die Details zum Gewinn und zur Auszahlung.

Zweieinhalb Jahre lang ruhte die Spielquittung für den Eurojackpot bei einem unbekannten Paar aus dem Landkreis Wittenberg in einer Regalecke. Die Inhaber des Loses hatten ursprünglich die Absicht, den Zettel erst zu überprüfen, wenn sie mehr Zeit zur Verfügung hätten. Glücklicherweise wurde der Zettel beim Staubwischen nicht übersehen oder hinter anderen Büchern versteckt, was sich als entscheidender Faktor für das spätere Glück erwies.

Verpasster Gewinn am Vorabend des 1. Mai

Stefan Ebert, der Geschäftsführer des zuständigen Lotto-Geschäfts, hatte die Situation bereits zu Beginn genau analysiert. Er vermutete damals, dass der Gewinn möglicherweise am Vorabend des 1. Mai nicht sofort bemerkt und die Quittung danach einfach in Vergessenheit geraten war. Diese Einschätzung erwies sich als völlig zutreffend, da die Auslosung nicht direkt abgerufen wurde. Das Paar reiste nicht sofort zum Anbieter, sondern verwahrte den Zettel unbeachtet auf, bis es schließlich den Entschluss fasste, das Dokument überprüfen zu lassen.

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250.246,20 Euro Gewinn bei minimaler Einsatzhöhe

Als die beiden Teilnehmer schließlich die Spielquittung mit ins Lotto-Haus brachten, stellten sie dort die überraschende Feststellung fest, dass sie einen erheblichen Geldgewinn erzielt hatten. Der Gesamtbetrag belief sich auf exakt 250.246,20 Euro. Dieser enorme Gewinnstand wurde bei einem ursprünglich investierten Einsatz von gerade einmal 4,60 Euro erzielt. Diese Summe deckte die Platzierung von zwei Eurojackpot-Ziehungen ab, was die statistische Wahrscheinlichkeit eines solchen Ereignisses unterstreicht.

Identifizierung als Herausforderung ohne Kundenkarte

Ein signifikantes Problem ergab sich bei der Abwicklung, da das Paar anonym und ohne die Hinterlegung einer Kundenkarte gespielt hatte. Aufgrund dieser fehlenden Registrierung war es für das Lottery-Unternehmen nicht möglich, die Gewinner zu lokalisieren oder direkt zu kontaktieren. Stefan Ebert bemerkte zudem, dass die Spielquittung deutlich anzeigt, dass sie eine lange Wartezeit hinter sich hat, da sie physisch im Regal lag. Dennoch waren alle notwendigen Angaben zur Validierung des Gewinns noch lesbar, was die Abwicklung ermöglichte.

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Reaktionen der Gewinner und Nutzung des Geldes

Astrid Wessler, die Sprecherin des Anbieters, betonte, dass eine gewisse Vorahnung bei den Gewinnern vorhanden war, sie jedoch das Ergebnis erst nach der offiziellen Kontrolle wirklich geglaubt haben. "Das muss man erst einmal sacken lassen", erklärte Wessler im Gespräch über die emotionale Lage des Paares. Bisher zeigen die Gewinner keine Eile. Es gibt noch keinen konkreten Wunsch für die Verwendung der Summe, da sie sich noch Gedanken darüber machen müssen, wie sie die Viertelmillion auf ihrem Konto investieren oder ausgeben wollen.

Gültigkeit der Gewinnfrist bis Ende 2027

Glücklicherweise bestand hinsichtlich der zeitlichen Verfügbarkeit des Geldes keine Dringlichkeit. Die Gewinnfrist erstreckt sich bis zum Ende des Jahres 2027. Dies gibt dem Paar aus dem Landkreis Wittenberg genügend Zeit, um die finanziellen Konsequenzen zu überdenken. Der Gewinn ist bereits erfolgreich auf das Konto der Besitzer überwiesen worden, und nun liegt die Entscheidung allein bei den Gewinnern, wie sie mit dem verbliebenen Guthaben verfahren.