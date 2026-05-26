Eurojackpot-Gewinner: Tschecher mit 120 Millionen Euro, weitere Gewinner aus Deutschland und Europa

Ein Glückspilz hat den Eurojackpot geknackt und den Höchstbetrag von 120 Millionen Euro gewonnen! Der Gewinner vom Dienstag kommt aus Tschechien und hatte fünf Richtige und zwei Eurozahlen korrekt getippt. Es gibt mehrere weitere Gewinner aus Deutschland, die mit fünf richtigen und einer Eurozahl 4.042.351 Euro abgesahnt haben. Ein Norweger räumte die gleiche Summe ab. 18 Glückliche dürfen sich dank fünf Richtigen ohne Eurozahl über 96.939,40 Euro freuen. Diverse weitere Menschen gewannen kleinere Beträge bis zu 300 Euro. Die Gewinnzahlen wurden am Abend live in Helsinki gezogen und lauten: 5, 11, 23, 33 und 42 – die Eurozahlen sind 10 und 12.

Ein Glückspilz hat den Eurojackpot geknackt und den Höchstbetrag von 120 Millionen Euro gewonnen! Der Gewinner vom Dienstag kommt laut der Website des Spiels aus Tschechien .

Er hatte demnach fünf Richtige und zwei Eurozahlen korrekt getippt. Dazu gibt es mehrere weitere Gewinner aus Deutschland, die mit fünf richtigen und einer Eurozahl 4.042.351 Euro abgesahnt haben, darunter ein Spieler aus Nordrhein-Westfalen, zwei aus Sachsen und einer aus Thüringen. Ein Norweger räumte die gleiche Summe ab. 18 Glückliche dürfen sich dank fünf Richtigen ohne Eurozahl über 96.939,40 Euro freuen, darunter viele Deutsche: Drei aus Baden-Württemberg, zwei aus Bayern, vier aus Nordrhein-Westfalen und einer aus Thüringen.

Zudem gewannen zwei Dänen, ein Pole, ein Schwede sowie jeweils ein Spieler aus der Slowakei und Slowenien. Zahlreiche weitere Menschen gewannen kleinere Beträge bis zu 300 Euro. Die Gewinnzahlen wurden am Abend live in Helsinki gezogen und lauten: 5, 11, 23, 33 und 42 – die Eurozahlen sind 10 und 12





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