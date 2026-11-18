Zwei Lottospieler knackten den Eurojackpot am 17. November in Helsinki. Sie erhalten jeweils 38,37 Millionen Euro. Weitere Gewinner aus Deutschland erhalten hohe Summen.

Bei der Eurojackpot -Ziehung am 17. November ereignete sich ein seltener Zufall: Zwei Lottospieler gewannen das höchste Preisgeld. Die Ziehung fand abends in Helsinki statt. Beide Teilnehmer trafen alle fünf Gewinnzahlen und beide Eurozahlen. Jeder der beiden Glücksritter erhält nun 38,37 Millionen Euro. Dies stellt eine enorme Summe dar, die das Leben der Gewinner grundlegend verändern wird.

Gewinnzahlen der Ziehung in Helsinki

Die Ziehung der Gewinnzahlen erfolgte am Dienstagabend. Die Hauptgewinnzahlen lauten 1, 5, 7, 15 und 19. Dazu kamen die beiden Eurozahlen 1 und 11. Ein Spieler aus Griechenland hatte die Zahlenkombination richtig getippt. Dieser Gewinn markiert den ersten Jackpot-Erfolg für Griechenland bei dieser Lotterie.

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Ebenso erfolgreich war ein Teilnehmender aus Norwegen. Auch er erzielte den vollen Treffer bei allen sieben gezogenen Zahlen. Die Kombination aus den fünf Hauptzahlen und den beiden Eurozahlen war der Schlüssel zum Erfolg. Beide Länder feiern damit ihre ersten Millionen-Gewinner dieser Art.

Weite Verteilung der kleineren Preise

Viele weitere Spieler lagen nur knapp daneben. Zwölf Teilnehmer aus Deutschland und anderen europäischen Ländern verfehlten den Hauptgewinn um genau eine Eurozahl. Diese Personen erhalten jeweils 159.172 Euro. Die deutschen Gewinner dieser Preisklasse stammen aus verschiedenen Bundesländern.

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Aus Bayern kamen vier der deutschen Gewinner dieser Kategorie. Zwei Gewinner lebten in Hessen, und einer stammte aus Niedersachsen. Diese Auszahlungen zeigen, wie weit die Reichweite der Lotterie in Mitteleuropa ist. Die Verteilung der Gewinne erfolgt streng nach den gezogenen Zahlen.

Weitere 26 Spieler trafen die fünf Hauptgewinnzahlen. Sie trafen jedoch keine der beiden Eurozahlen. Für diesen Treffer gibt es jeweils 41.430,20 Euro. Diese Gewinne verteilen sich ebenfalls über Deutschland. Baden-Württemberg und Bayern waren vertreten, ebenso wie Brandenburg und Hamburg.

Auch Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen hatten Gewinner in dieser Kategorie. Die Präsenz in so vielen Regionen unterstreicht die Popularität des Spiels. Die genauen Summen sind fix und werden ohne Abzüge ausgezahlt. Die Teilnehmer freuen sich über die unerwartete finanzielle Zuwendung.

Nächste Ziehung und Gewinnchancen

Nach dem großen Gewinn beginnt die nächste Runde. Der Eurojackpot startet am Freitag, dem 20. November. Die Grundsumme liegt dann bei zehn Millionen Euro. Dies ist ein fester Wert, der nicht wie beim normalen Lotto bei null beginnt.

Die Gewinnchance auf den Hauptgewinn liegt bei eins zu 140 Millionen. Dies bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist. Der Treffer von fünf Richtigen plus zwei Eurozahlen ist statistisch extrem selten. Die Teilnehmer müssen Glück haben, um diese Quote zu überwinden.

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Die beiden Hauptgewinne haben den Jackpot verbraucht. Daher springt die Summe wieder auf den Grundbetrag zurück. Dies ist das Standardverfahren bei diesem Lottospiel. Die Zuschauer können sich auf die nächste Ziehung freuen.

Die Ereignisse in Helsinki zeigen die Faszination der Lotterie. Millionen Menschen spielen mit, um am Gewinn teilzuhaben. Die Nachrichten aus Griechenland und Norwegen sind ein Beleg dafür, dass Träume wahr werden können. Die Auszahlungen werden schnell erfolgen.

Für die Deutschen bleibt die Hoffnung auf die nächste Ziehung. Die vergangenen Gewinne in Bayern und Baden-Württemberg sind ein Vorbild. Vielleicht ist der nächste große Gewinn in einem anderen Bundesland. Die Zahlen sind im Voraus nicht berechenbar.

Die Organisation der Ziehung verlief ohne Störungen. Die Bekanntgabe in Helsinki war öffentlich nachvollziehbar. Alle Teilnehmer wurden fair behandelt. Die Transparenz ist ein zentrales Element der Lotterie. Sie gewährleistet das Vertrauen der Spieler in das System.

Insgesamt zeigt dieser Abend, wie groß das Potential für Lebensveränderungen ist. Die 38,37 Millionen Euro sind ein symbolischer Wert für Chancengleichheit. Jeder darf mitmachen, unabhängig vom Hintergrund. Die Lotterie verbindet Menschen durch das gemeinsame Spiel.