Ein schwedischer Spieler hat den Eurojackpot-Jackpot geknackt und erhält 10 Millionen Euro. Details zu den Gewinnzahlen und weiteren Preisträgern.

Ein schwedischer Spieler hat den aktuellen Eurojackpot -Jackpot geknackt und damit einen Hauptgewinn in Höhe von 10 Millionen Euro gewonnen. Die Westdeutsche Lotterie bestätigte am Freitagabend aus Münster, dass der große Coup gelandet wurde. Dies markiert einen der wenigen Momente, in denen der Traum von finanzieller Unabhängigkeit für einen Glückspilz in Skandinavien Realität wurde.

Die kompletten Gewinnzahlen im Detail

Der Einzige, der bei dieser Ziehung alle Zahlen richtig getippt hat, sicherte sich den kompletten Hauptgewinn. Die korrekten Gewinnzahlen lauten 15, 28, 29, 34 und 35. Zusätzlich wurden die beiden Eurozahlen 5 und 9 gezogen. Diese exakte Kombination aus fünf Hauptzahlen und zwei Eurozahlen führte dazu, dass der gesamte Geldpreis nach Schweden wanderte.

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Überraschungen in den unteren Gewinnklassen

Auch für weitere Teilnehmende war die aktuelle Ziehung erfolgreich. In der zweiten Gewinnklasse gab es ebenfalls Grund zur Freude, da drei Tipps fünf Gewinnzahlen plus eine Eurozahl trafen. Die Glücklichen aus Hessen, Norwegen und Schweden kassierten dafür jeweils 579.803,80 Euro. Diese Summe ermöglicht den Gewinnern ebenfalls signifikante finanzielle Verbesserungen in ihrem Alltag.

Weitere erfolgreiche Tips stammen aus Baden-Württemberg. Ein Teilnehmer aus dieser Region erzielte mit fünf Richtigen, jedoch ohne die passende Eurozahl, einen Gewinn von exakt 163.491,20 Euro. Diese Auszahlung bestätigt, dass auch ohne den Hauptjackpot die Chancen auf beträchtliche Summen bestehen. Die Westdeutsche Lotterie listet diese Ergebnisse als offizielle Gewinnverteilung.

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Wie die Ziehung in Helsinki stattfindet

Die Eurojackpot-Ziehungen finden regelmäßig jeden Dienstag und Freitag in Helsinki statt. Dort werden fünf aus 50 möglichen Gewinnzahlen sowie zwei Eurozahlen zwischen 1 und 12 gezogen. Spieler versuchen im Voraus, möglichst viele der kommenden Zahlen vorherzusagen. Jede Ziehung garantiert mindestens 10 Millionen Euro für den Hauptgewinn, was das Spiel international attraktiv macht.

Die Struktur des Spiels bleibt konsistent, auch wenn die Gewinnzahlen variieren. Die Kombination aus fünf Hauptzahlen und zwei Eurozahlen bildet die Basis für die Auswertungen. Die Westdeutsche Lotterie als Organisator sorgt für die Verbreitung der Ergebnisse und die Abwicklung der Gewinnausschüttungen an die berechtigten Spieler across Europa.