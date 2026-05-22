Eurojackpot: Obergrenze von 120 Millionen Euro erreicht

Die Obergrenze von 120 Millionen Euro für den Eurojackpot wurde erreicht. Am Freitag kann es zu einem ungewöhnlichen Ereignis kommen: Lottospieler können mit weniger richtigen Zahlen riesige Gewinne kassieren.

Beim Eurojackpot ist die Obergrenze von 120 Millionen Euro für den Jackpot erreicht. Am Freitag kann dadurch etwas passieren, was es so nur selten gibt: Lottospiel er können auch mit weniger richtigen Zahlen riesige Gewinne kassieren.

Denn auch in der zweiten Gewinnklasse gibt es richtig viel Geld zu gewinnen. Bodo Kemper, Sprecher West Lotto, sagt: Der Jackpot wurde in zwölf Ziehungen nicht geknackt. Dazu wären fünf Richtige und zwei Zusatzzahlen nötig. Konsequenz: Am Freitag ist die enorme Summe von 120 Millionen Euro im Jackpot.

Das ist die Höchstsumme, höher kann er nicht steigen. Zuletzt gab es so einen hohen Jackpot im September 2025. Der Clou für Lottospieler ist, dass ab sofort die überschüssigen Einsätze nicht mehr den Jackpot in der 1. Gewinnklasse weiter auffüllen, sondern die 2.

Gewinnklasse. Für die nächste Ziehung gilt: In der 2. Gewinnklasse bildet sich dadurch ein zusätzlicher Jackpot. Dieser wächst am Freitag auf rund 20 Millionen Euro.

Sollte es auch in der 2. Gewinnklasse am Freitag keinen Gewinner geben, dann würde dieser Jackpot noch einmal zur nächsten Ziehung ansteigen. Aber das sei eher unwahrscheinlich. Man rechnet am Freitag also mit Millionengewinnern





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