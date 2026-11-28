Hier sind die aktuellen Eurojackpot Gewinnzahlen vom Freitag. Erfahren Sie, ob Sie den Jackpot von 10 Millionen Euro geknackt haben und welche Zahlen gezogen wurden.

Die Lotto-Spieler in Europa haben am vergangenen Freitag um 20 Uhr das große Warten beendet. Die offizielle Ziehung des Eurojackpot fand wie gewohnt in der finnischen Hauptstadt Helsinki statt und lieferte die gesuchten Zahlen für die Gewinnchance auf den Hauptgewinn. Mit einem maximalen Jackpot von 120 Millionen Euro lockt das Spiel regelmäßig Millionen von Teilnehmern, doch oft bleiben die Träume von einem eigenen Haus oder neuen Autos zunächst unerfüllt.

Die genauen Gewinnzahlen im Detail

Die Ziehmaschine spuckte am Freitag folgende fünf Hauptzahlen aus dem Topf mit den Nummern 1 bis 50 aus: 20, 21, 23, 25 und 26. Für die beiden zusätzlichen Eurozahlen, die einen Wertebereich von 1 bis 12 abdecken, waren die Ergebnisse entscheidend für die höheren Gewinnklassen. Wer alle sieben Zahlen - also die fünf Hauptgewinnzahlen und die zwei Eurozahlen - korrekt getippt hat, hat den Jackpot geknackt. Die statistische Wahrscheinlichkeit für diesen Hauptgewinn liegt bei einer extremen 1:140 Millionen.

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Ablauf der Ziehung in Helsinki

Der Eurojackpot ist ein supranationales Lotteriespiel, das regelmäßig durchgeführt wird. Die Ziehungen finden jedes Mal mittwochs und freitags statt. Am Freitagabend um 20 Uhr Uhrzeit in Finnland starten die Mechanismen, die die Kugeln mischen und die Gewinnkombinationen bestimmen. Diese Termine sind fest in den Kalender der europäischen Lotteriegesellschaften eingetragen und werden von Millionen Spielern im Voraus geplant.

Jeder Teilnehmer muss beim Spielen fünf Zahlen aus 50 Optionen und zwei Eurozahlen aus 12 Optionen auswählen. Das Ziel ist es, eine Kombination zu tippen, die mit den gezogenen Zahlen übereinstimmt. Selbst wenn man nicht den Hauptgewinn ergattert, gibt es viele kleinere Gewinnklassen für weniger treffende Tips. Der Mindestjackpot, der bei jeder Ziehung garantiert ist, beträgt 10 Millionen Euro, sofern niemand alle Zahlen errät.

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Steuerfreie Gewinne und finanzielle Folgen

Ein wesentlicher Vorteil des Eurojackpot ist die steuerliche Behandlung der Auszahlungen. In Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern sind Lotteriegewinne nicht direkt der Einkommensteuer unterliegen. Dies liegt daran, dass sie als reine Glücksgefälle gelten und nicht als erzieltes Einkommen im klassischen Sinne. Der Spieler behält den vollen Gewinnbetrag, ohne dass der Staat automatisch einen Teil davon einbehält.

Doch Vorsicht ist bei der weiteren Verwendung des Geldes geboten. Sobald der Gewinn investiert oder ausgegeben wird, entstehen steuerliche Pflichten. Wer das Geld zum Beispiel in Immobilien steckt oder Wertpapiere kauft, unterliegen die daraus resultierenden Erträge wie Mieteinnahmen oder Dividenden der regulären Besteuerung. Die Finanzämter unterscheiden hier klar zwischen dem aktiven Gewinn und dem passiven Einkommen, das aus dem Kapital erwächst.

Reaktionen und zukünftige Ziehungen

Falls keiner der Teilnehmer am vergangenen Freitag den Jackpot ergatterte, läuft der Geldtopf weiter an. Die nicht ausgeschüttete Summe wird in die nächste Ziehung übernommen, wodurch der Jackpot für die kommende Ausgabe am kommenden Freitag weiter anschwillt. Dies kann dazu führen, dass der Topf den maximalen Wert von 120 Millionen Euro erreicht.

Viele Spieler nutzen die Zeit zwischen den Ziehungen, um neue Tippscheine zu erstellen oder ihre Strategien zu überdenken. Es gibt verschiedene Tools und Apps, die dabei helfen können, zufällige oder statistisch basierte Kombinationen zu generieren. Unabhängig von der gewählten Methode bleibt das Element des Zufalls der bestimmende Faktor. Die nächste Chance auf den großen Gewinn bietet sich also bereits am kommenden Freitag wieder, wenn die Kugeln in Helsinki erneut rollen.