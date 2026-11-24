Die Eurojackpot-Zahlen gestern am 24.11.26 sind bis zu 10 Millionen Euro wert. Nach der Eurolotto-Ziehung finden Sie die aktuellen Quoten und Gewinnzahlen hier.

Die Eurojackpot -Zahlen gestern am 24.11.26 sind bis zu 10 Millionen Euro wert. Nach der Eurolotto -Ziehung finden Sie die aktuellen Quoten und Gewinnzahl en hier. -Zahlen gestern am 24.11.26 waren 10 Millionen Euro wert.

Erst am Freitag hatte ein Tipp aus Schweden alle fünf Gewinnzahlen und beide Eurozahlen richtig und damit genau diese Summe gewonnen, denn auch am vergangenen Dienstag wurde der Hauptgewinn geknackt. Der Jackpot fällt deshalb nicht weiter ab, sondern beginnt wieder beim Mindestbetrag. Wie außergewöhnlich ein Treffer in Gewinnklasse 1 ist, zeigt die Wahrscheinlichkeit von gerade einmal 1 zu 140 Millionen. In den beiden folgenden Gewinnklassen wurden am Freitag ebenfalls hohe Beträge ausgezahlt.

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Drei Tipps enthielten fünf richtige Gewinnzahlen und eine passende Eurozahl und waren jeweils knapp 580.000 Euro wert. Sechsmal wurden alle fünf Gewinnzahlen ohne Eurozahl getroffen. Dafür gab es jeweils rund 163.500 Euro. Wie lauteten die Eurojackpot-Zahlen gestern am 24.11.26?

Die aktuellen Gewinnzahlen finden Sie nach der Ziehung hier. Darüber hinaus gibt es Informationen zum Annahmeschluss und zu den Gewinnchancen in den zwölf Gewinnklassen des Eurolottos. Die Quoten zu den aktuellen Eurojackpot-Gewinnzahlen vom Dienstag zeigen, wie viele Gewinner es in den einzelnen Gewinnklassen gibt und welche Summen ausgezahlt werden. Bleibt der Jackpot erneut unangetastet, steigt die Gewinnsumme für die nächste Ziehung weiter an.

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Die Gewinnquoten zur Eurolotto-Ziehung vom 24.11.26 werden noch am späten Dienstagabend veröffentlicht. Sie finden sie Bis wann können die Eurojackpot-Zahlen abgegeben werden? Der Annahmeschluss ist nicht bundesweit einheitlich geregelt, sondern unterscheidet sich je nach Bundesland. In der Regel können Tipps am Ziehungstag bis zum frühen Abend abgegeben werden.

Die Fristen liegen je nach Bundesland zwischen 18.40 Uhr und 19.00 Uhr. Die folgende Übersicht zeigt die jeweiligen Annahmeschlusszeiten:Wie eingangs bereits erwähnt, kommt es beim Eurojackpot darauf an, fünf aus fünfzig Gewinnzahlen sowie zwei aus zwölf Eurozahlen anzukreuzen. Für ein solches Tippfeld mit sieben angekreuzten Zahlen fallen recht überschaubare Kosten von zwei Euro an. Dazu kommen noch Bearbeitungsgebühren für den Spielschein.

In der Regel werden die Eurojackpot-Zahlen abends zwischen 20 und 21 Uhr veröffentlicht. Noch genauer lässt sich dieser Zeitraum leider nicht eingrenzen. Entscheidend ist dabei nämlich immer, wie schnell die Teilnehmer-Länder die Tipps ihrer Spielerinnen und Spieler melden. Im Gegensatz zur 6-aus-49-Variante besteht beim Eurolotto keine Möglichkeit, die Ziehung der Zahlen live im Stream zu verfolgen.

Auch im Fernsehen wird die Ziehung nicht übertragen. Beim Eurojackpot gibt es insgesamt zwölf Gewinnklassen. Ab drei richtigen Zahlten wird Geld ausgezahlt, für den Jackpot müssen wie gesagt alle fünf Gewinnzahlen und beide Eurozahlen korrekt sein. In mittlerweile 18 Ländern kann man Eurolotto spielen.

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Im Laufe der Jahre ist diese Zahl immer weiter gestiegen. An der ersten Ziehung, die im März 2012 stattfand, waren im Vergleich zur Gegenwart nur Deutschland, Dänemark, Grönland, die Färöer, Estland, Finnland, die Niederlande und Slowenien beteiligt. Hilfe. Die BzgA bietet über die Telefonnummer 0800 - 1 37 27 00 auch eine kostenlose Hotline an, die montags bis donnerstags von 10 bis 22 Uhr sowie freitags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr erreichbar ist.