Der mit zehn Millionen Euro gefüllte Eurojackpot wurde zwar nicht geknackt – aber ein Spieler aus dem Landkreis Wesermarsch ist nun deutlich reicher als zuvor.

Der mit zehn Millionen Euro gefüllte Euro jackpot wurde zwar nicht geknackt – aber ein Spieler aus dem Landkreis Wesermarsch ist nun deutlich reicher als zuvor.

Hannover - Jubel in Niedersachsen: Ein Spieler aus dem Landkreis Wesermarsch hat bei der Lotterie Eurojackpot rund 1,2 Millionen Euro gewonnen. Bei der Ziehung am 24. November tippte er die fünf Gewinnzahlen 22, 32, 35, 36 und 40 sowie die Eurozahl 3 richtig, wie Lotto Niedersachsen mitteilte. Lediglich die zweite Eurozahl 9 fehlte ihm, um den Jackpot zu knacken.

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Dann hätte er sogar zehn Millionen Euro gewonnen. Seinen Spielschein reichte der noch unbekannte Neu-Millionär mit vier getippten Feldern für acht Ziehungen in einer Annahmestelle im Landkreis Wesermarsch ein. Die nächste Chance auf einen Millionengewinn haben die niedersächsischen Spielteilnehmer den Angaben zufolge an diesem Mittwoch : Im Jackpot des Klassikers "6 aus 49" befinden sich demnach rund 15 Millionen Euro.

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Insgesamt konnten sich im Jahr 2026 bisher bereits 125 niedersächsische Spielteilnehmer über einen Gewinn von mindestens 100.000 Euro bei den Lotterien von Lotto Niedersachsen freuen – 22 davon in Millionenhöhe.