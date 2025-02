Europa als Zuschauer: Trump und Putin verhandeln über Ukraine

Die Weltpolitik steht im Ungleichgewicht. Washington und Moskau werden über den Ukraine-Krieg verhandeln, während Europa nur zusieht. Oberst Markus Reisner analysiert die Lage und sieht Europa als Verlierer eines bevorstehenden Deals zwischen Trump und Putin.

Die Weltpolitik steht im Ungleichgewicht. Washington und Moskau werden über den Ukraine - Krieg verhandeln, während Europa nur zusieht. Oberst Markus Reisner, ein österreichischer Militärexperte, analysiert die Lage und spricht von einer „Bombe“ für Europa . Das Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin setzt die Ukraine und die EU vor ungeahnte Herausforderungen. Europa wird sich wohl erst am Tag danach bewusst werden, was am Mittwochabend passiert ist.

„Ich denke, für Europa ist eine Bombe geplatzt“, sagt Markus Reisner der Berliner Zeitung. Das Telefonat zwischen dem US-Präsidenten und dem Kremlchef stellt die Ukraine, aber auch die EU, vor ungeklärte Fakten. „Spätestens am Donnerstagmorgen beginnen in den europäischen Hauptstädten die Krisentreffen“, so der Oberst im österreichischen Bundesheer.Europa könnte der größte Verlierer eines bevorstehenden Deals zwischen Washington und Moskau werden. Bemerkenswert ist die Dynamik, die sich in der Ukrainefrage entfaltet. „Wir haben einen Präsidenten Trump, der, bevor er mit den Europäern oder Ukrainern redet, mitspricht und seinen Verbündeten das Ergebnis kühl und machtpolitisch auf den Tisch knallt“, so Reisner. Die Hoffnungen der europäischen Ukraine-Alliierten, dass sich US-Sondergesandter für die Ukraine Keith Kellogg auf der am Wochenende stattfindenden Münchner Sicherheitskonferenz mit den Europäern für eine gemeinsame Politik einlassen würde, haben sich in Luft aufgelöst. „Die USA haben die Ukraine fallen gelassen“, meint Reisner, der für die Berliner Zeitung die Kriegslage in der Ukraine in den vergangenen Jahren analysiert und eingeordnet hat. Die angeschlagene Moral der ukrainischen Soldaten, die die Meldungen über einen bevorstehenden Trump-Putin-Deal natürlich auch im Schützengraben im Donbass mitbekommen, werde weiter leiden. Auch wenn Reisner davon ausgeht, dass der Widerstand gegen Russland weiter angehalten wird, schließt er nicht aus, dass die Front in der Ost- und Südukraine angesichts der aktuellen Dynamik zusammenbrechen könnte.Die Europäer müssen nun rasch einen Plan entwickeln. Lange Zeit hätten sich die großen EU-Mitgliedstaaten auf die Vereinigten Staaten verlassen. Der Zustand der europäischen Armeen sei dementsprechend nicht in der Lage, die militärische Unterstützung der Amerikaner für Kiew zu ersetzen. Einerseits habe Europa nicht die militärisch-industriellen Kapazitäten wie die USA; andererseits verlangsamten langwierige bürokratische Prozesse die Modernisierung der Armeen. Reisner sieht aber auch andere Herausforderungen. Bei der Frage nach den Parametern eines möglichen Waffenstillstands sagt der Militärfachmann: „Die geografische Lage ist dabei eine immense Herausforderung. Die Grenze zwischen der Ukraine und Russland ist etwa 2300 km lang. Hinzu kommen die rund 1100 km Grenzverlauf zwischen der Ukraine und Belarus, welches eng mit Russland verbunden ist. Die aktuelle Frontlinie erstreckt sich über etwa 900 km. Russland hat derzeit etwa 600.000 Soldaten im Einsatz.“ Auch im Bereich der militärischen Abschreckung könne Europa ohne die USA nicht mit Russland mithalten. „Wenn wir jetzt von Abschreckung sprechen, dann müssen wir jenes Waffensystem heranziehen, das das Verheerendste und Wichtigste ist – und ich weiß, dass klingt hart und wir wollen es nicht hören – die Atomwaffen“, so Reisner. „Und hier sage ich klar, dass die Nato nur funktioniert, weil sie durch die USA im Wesentlichen gestützt wird. Fällt das nukleare Potenzial Washingtons weg, hat die Nato nur sehr eingeschränkt eine abschreckende Fähigkeit, die auf Augenhöhe mit dem russischen Arsenal agiert.“ Reisner sieht hier einen Paradigmenwechsel. „Erinnern Sie sich, als Barack Obama 2014 Russland eine Regionalmacht nannte“, sagt Reisner. Trump habe Putin hingegen als „World Leader“ (globaler Anführer) bezeichnet. „Das Narrativ, dass Russland nur ein regionaler Akteur ist, hat die USA mit dem Telefonat faktisch revidiert“, so der Militärhistoriker. Die USA würden nun auf Augenhöhe mit Russland über den Ausgang des Ukrainekrieges verhandeln. „Das ist ein wahrer Paradigmenwechsel, eine gravierende Zeitenwende.“ Vor allem für die europäische Sicherheitspolitik.





