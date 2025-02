Europa auf Krisengipfel: Trump treibt Friedensgespräche an

Auf einem Krisengipfel in Paris wollen europäische Staats- und Regierungschefs die US-Initiative für Friedensgespräche im Ukraine-Konflikt diskutieren und gemeinsame Positionen zu Sicherheitsgarantien für die Ukraine finden.

Die USA wollen den Ukraine-Krieg im Alleingang mit Russland beenden. Europa muss schnell handeln, um Mitsprache und seine Sicherheit nach einem Deal zu sichern. Gelingt das auf einem Treffen in Paris ? Das Thema des Treffens europäischer Staats- und Regierungschefs in Paris klingt auf den ersten Blick wenig aufregend: Sicherheit sfragen in Europa . Doch die Ereignisse der vergangenen Tage machen deutlich, dass es nichts anderes als ein Krisengipfel ist.

Das Wichtigste im Überblick: \Europäische Politiker müssen auf den drastischen Kurswechsel in der US-Ukraine-Politik reagieren. Diese zielt darauf ab, den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Kreml-Chef Wladimir Putin in Verhandlungen über ein Ende des Krieges zu zwingen und den Europäern die Verantwortung für die Absicherung eines Friedensdeals zu übertragen. Dazu ging jüngst in Berlin und anderen europäischen Hauptstädten die Aufforderung ein, mögliche Beiträge zu Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu melden. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sollen die Länder unter anderem angeben, wie viele Soldaten sie für eine Friedenstruppe oder Ausbildungsprogramme nach einem Ende des russischen Angriffskriegs in die Ukraine schicken könnten. Zudem soll es auch um Waffensysteme gehen und die Frage, was von den USA an militärischer Unterstützung erwartet wird, wenn Europa Verantwortung für die Sicherheit der Ukraine übernimmt.\Gleichzeitig müssen die Europäer entscheiden, wie sie damit umgehen wollen, dass die Amerikaner für sie keine zentrale Rolle im Verhandlungsprozess sehen - und von der Ukraine unabgesprochen Zugeständnisse fordern. Um ein Ende des russischen Angriffskriegs zu ermöglichen, solle diese aus US-Sicht ihre Ambitionen auf einen schnellen -Beitritt aufgeben und akzeptieren, dass ein Teil ihres Staatsgebiets dauerhaft unter russischer Kontrolle bleibt. \Erwartet werden neben Bundeskanzler Olaf Scholz die Staats- und Regierungschefs von Großbritannien, Italien, Polen, Spanien, den Niederlanden und Dänemark. Zudem sind EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Ratspräsident António Costa sowie Nato-Generalsekretär Mark Rutte mit dabei. Gastgeber ist Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Macron reißt wie schon öfter in Krisenmomenten die Initiative an sich, auf internationaler Bühne als Antreiber und Moderator für eine mögliche Lösung zu agieren. Im Ukraine-Konflikt sorgte er vor knapp einem Jahr mit dem Gedanken für Wirbel, Bodentruppen dort zu stationieren. Und anlässlich der Wiedereinweihung der Kathedrale Notre-Dame kurz vor Weihnachten gelang es ihm, Trump und Selenskyj zu ersten Gesprächen über eine Beendigung des Kriegs in Paris an einen Tisch zu bringen. Kurz zuvor hatte Macron mit einer Initiative für ein internationales Militärkontingent in der Ukraine zur Absicherung eines möglichen Waffenstillstandes aufhorchen lassen. Details zur Pariser Initiative für Friedenstruppen wurden nicht bekannt. Denkbar war auch eine Truppenpräsenz für militärische Ausbildungsprogramme für die ukrainischen Streitkräfte. Auch diese könnten eine Sicherheitsgarantie für die Ukraine darstellen, über die nun in Paris beraten wird.In dem idealen Szenario verständigen sich die europäischen Staats- und Regierungschefs auf eine gemeinsame Strategie im Umgang mit der neuen US-Regierung und deren Vorstellungen von einer Lösung für den Ukraine-Krieg. Konkret dürfte es dabei darum gehen, welche Angebote Trump gemacht werden können - und was rote Linien sind. Öffentliche Ankündigungen - zum Beispiel zur möglichen Größe eines europäischen Truppenkontingents für die Ukraine - werden allerdings nicht erwartet. Aus der EU-Kommission hieß es, die Gespräche vom Montag sollten anschließend in anderen Formaten fortgesetzt werden - mit dem Ziel, alle Partner zusammenzubringen, die an Frieden und Sicherheit in Europa interessiert sind.Ausschlaggebend war Druck der USA, die bereits in Kürze in Saudi-Arabien Spitzengespräche mit den Russen organisieren wollen. Wenn sich die Europäer die Chance offenhalten wollen, Einfluss auf die Verhandlungen zu nehmen, müssen sie bis dahin einen gemeinsamen Standpunkt haben. Nato-Generalsekretär Rutte begrüßte die Initiative bei der Münchner Sicherheitskonferenz ausdrücklich. Er sagte, er sei sehr glücklich, dass das Treffen stattfinde. US-Präsident Donald Trump bekräftigte am Sonntag noch einmal seine Auffassung, dass Wladimir Putin daran interessiert sei, die Gefechte einzustellen. .'Ich denke, er will das beenden', sagte Trump. Wie bereits zuvor sein Außenminister Marco Rubio sagte Trump, die Ukraine werde an den Gesprächen für einen möglichen Frieden beteiligt sein





sternde / 🏆 31. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Europa Ukraine-Krieg Frieden Paris USA Russland Trump Sicherheit Militär NATO

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Friedensgespräche in Saudi-Arabien: USA und Russland beraten, Europa plant eigenen GipfelUS- und russische Vertreter treffen sich in Saudi-Arabien, um über ein mögliches Ende des Ukraine-Kriegs zu sprechen. Europäische Politiker planen einen eigenen Gipfel in Paris, um ihre Positionen zu koordinieren und befürchten, von den Verhandlungen ausgeschlossen zu werden.

Weiterlesen »

Ukraine plant Flughafen-Wiedereröffnungen und FriedensgesprächeDie Ukraine plant, mehrere Flughäfen bis 2025 wiederzueröffnen. Präsident Selenskyj drückt die Hoffnung auf Friedensgespräche mit Russland und Europa aus. Sinkende Ölpreise sorgen bei Putin für Sorgen. Russland setzt auf afrikanische Partner für Drohnenproduktion.

Weiterlesen »

Ukraine-Krieg: Wie weit sind Friedensgespräche noch entfernt?Putin schließt Verhandlungen über Ukraine nicht aus.

Weiterlesen »

Trump verhandelt mit Putin über Friedensgespräche für UkraineUS-Präsident Donald Trump hat mit russischen Präsident Wladimir Putin telefoniert und vereinbart, dass Verhandlungsteams sofort Gespräche aufnehmen sollten, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Beide Seiten haben die Bereitschaft zum Dialog signalisiert und die Unterstützung der jeweiligen Nationen zugesichert.

Weiterlesen »

Friedensgespräche in der Ukraine: Diese Aktien sind die wahren GewinnerNeue Nachrichten deuten darauf hin, dass Friedensgespräche in der Ukraine bald stattfinden könnten. Donald Trump und Wladimir Putin haben sich auf sofortige Verhandlungen geeinigt. Viele Aktien aus Branchen wie Chemie und Bau haben bereits stark zugelegt, während Rüstungsaktien deutlich gefallen sind. Besonders Aktien aus der Ukraine dürften von einer friedlichen Lösung profitieren. Das Land wird nach dem Krieg mit massiven Fördergeldern wieder aufgebaut werden und dies könnte zu einer Auftragsflut für bestimmte Branchen führen.

Weiterlesen »

Friedensgespräche zu Ukrainekrieg: US-Sondergesandter Kellogg schließt Europäer von Ukraine-Verhandlungen ausMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »