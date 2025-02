Europa befasst sich in Paris mit Trumps Ukraine-Plan

Europäische Staats- und Regierungschefs beraten am Montag in Paris über die Pläne von US-Präsident Donald Trump zur Beendigung des Ukraine-Kriegs. Die Europäer befürchten, bei möglichen Friedensverhandlungen ausgespart zu werden und fordern Mitsprache und Beteiligung an einer Lösung für den Ukraine-Konflikt.

Europäische Länder bereiten sich auf ein wichtiges Sondertreffen in Paris vor, um die Pläne von US-Präsident Donald Trump zur Beendigung des Ukraine - Krieg s zu diskutieren. Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot bestätigte, dass europäische Staats- und Regierungschefs am Montag in Paris zusammenkommen, um den Beitrag Europa s zu einem möglichen Frieden sdeal zu besprechen.

Die Besorgnis in Europa und der Ukraine wächst angesichts des Telefonats zwischen Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin, dass die Europäer bei Friedensverhandlungen ausgeschlossen werden könnten. Es gibt Befürchtungen, dass Trump die Europäer nicht am Verhandlungstisch einbeziehen will, aber erwartet, dass sie die Lasten bei der Umsetzung einer Friedenslösung tragen.Die Verhandlungen über Frieden in der Ukraine nehmen unterdessen Fahrt auf. In der kommenden Woche sollen US-Außenminister Marco Rubio und hochrangige russische Vertreter in Saudi-Arabien über ein Ende des russischen Angriffskriegs sprechen. Außerdem soll in dem arabischen Land ein Treffen von US-Präsident Trump mit Kremlchef Wladimir Putin vorbereitet werden. Laut „Politico“ sollen in Saudi-Arabien in der kommenden Woche keine Vertreter Europas an den Gesprächen teilnehmen. Auch die Ukraine werde keine Vertreter dorthin entsenden, berichtete das US-Magazin unter Berufung auf einen ukrainischen Beamten. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz hatte der US-Sondergesandte für die Ukraine, Keith Kellogg, auf die von europäischen Verbündeten geforderte Beteiligung an Verhandlungen ausweichend geantwortet. Frühere Verhandlungen seien gescheitert, weil zu viele Parteien beteiligt gewesen seien, zitierte ihn der britische Sender BBC.Die Europäer fordern Mitsprache und Beteiligung an jeder Friedenslösung für die Ukraine. Das Treffen in Paris soll einen wichtigen Schritt in diese Richtung sein und die gemeinsamen Positionen der europäischen Länder abstimmen





