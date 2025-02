Europa beunruhigt über Trumps Ukraine-Plan

Europäische Staats- und Regierungschefs treffen sich am Montag in Paris, um über die Pläne des US-Präsidenten Donald Trump zur Beendigung des Ukraine-Krieges zu beraten. Trump sprach nach einem Telefonat mit Wladimir Putin von einem „unverzüglichen“ Beginn von Verhandlungen, doch in Europa wächst die Sorge, dass die Europäer bei einer Vereinbarung über einen Friedensschluss außen vor bleiben könnten.

Europäische Staats- und Regierungschefs treffen sich am Montag in Paris , um über die Pläne des US-Präsidenten Donald Trump zur Beendigung des Ukraine -Krieges zu beraten. Das Treffen auf Einladung von Präsident Emmanuel Macron soll die Rolle der Europäer bei einem möglichen Friedensdeal in der Ukraine klären.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor einem russischen Angriff auf eine durch die derzeitige US-Politik womöglich geschwächte Nato gewarnt und die Europäer aufgefordert, „unabhängig“ von Washington zu werden. Selenskyj beruft sich auf ein Telefonat zwischen Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, nach dem Trump von einem „unverzüglichen“ Beginn von Verhandlungen über die Zukunft der Ukraine sprach. Es gibt in Europa und der Ukraine Sorge, dass die Europäer bei einer Vereinbarung über einen Friedensschluss außen vor bleiben könnten. Befürchtet wird, dass Trump die Europäer nicht am Verhandlungstisch will, aber erwartet, dass sie die Lasten bei der Umsetzung einer Friedenslösung schultern.Hochrangige Beamte der Trump-Regierung reisen nach Saudi-Arabien, um Friedensgespräche mit russischen und ukrainischen Unterhändlern zu beginnen. Das berichtet „Politico“ unter Berufung auf einen republikanischen Abgeordneten und zwei US-Beamte, die mit dem Plan vertraut sind. Demnach will der Nationale Sicherheitsberater Mike Waltz zusammen mit US-Außenminister Marco Rubio und Steve Witkoff, dem Nahost-Beauftragten des Präsidenten, in den kommenden Tagen Gespräche über die Beendigung des Krieges aufnehmen. Aus dem Bericht geht ebenfalls hervor, dass es keine Pläne für die Teilnahme von Vertretern anderer europäischer Länder an den Gesprächen gebe. Das könnte die Nato-Verbündeten verärgern, die Präsident Trump jüngst aufgefordert haben, ihnen einen Platz am Verhandlungstisch zu sichern.





focusonline / 🏆 6. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Ukraine Trump Putin Nato Friedensgespräche Paris Europa

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 21:54 Kallas widerspricht Trump: Europa unterstützt Ukraine mehr als USA +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de.

Weiterlesen »

Ukraine-Krieg: Wie Europa auf Trumps Pläne reagiertUS-Präsident Trump will mit Putin über Frieden in der Ukraine verhandeln. Zahlreiche europäische Staaten pochen darauf, mit am Verhandlungstisch zu sitzen.

Weiterlesen »

Kritik und Sorge in Europa wegen Trumps Ukraine-Gespräche mit PutinUS-Präsident Donald Trumps Strategie für Gespräche mit Kremlchef Wladimir Putin über die Ukraine hat in Europa teils Kritik und Sorgen hervorgerufen. Bundeskanzler Olaf Scholz warnte vor einem 'Diktatfrieden' auf Kosten der Ukraine, Verteidigungsminister Boris Pistorius kritisierte die öffentlichen US-Zugeständnisse an Putin. Die Europäer sollen bei den Gesprächen nicht am Katzentisch sitzen, forderte Pistorius und betonte die Bedeutung einer dauerhaften Friedensvereinbarung.

Weiterlesen »

Trumps Waffenstillstandspläne - Eine Gefahr für die Ukraine und EuropaDonald Trumps Umgang mit den Waffenstillstandsverhandlungen im Ukraine-Krieg wird als sicherheitspolitische Gefahr für Europa wahrgenommen. Die Drohung eines Diktatfriedens und die fehlende Sicherheitsgarantie für die Ukraine nach einem Waffenstillstand treiben Ängste in Kiew, Berlin und Paris. Es wird befürchtet, dass die USA durch die Einseitigkeit des Plans die Sicherheit Europas gefährden und Putin als Sieger aus dem Konflikt hervorgang.

Weiterlesen »

Donald Trumps Ukraine-Vorstoß: Demütigung für EuropaIm Vorstoß von US-Präsident Donald Trump zur Beilegung des Ukrainekriegs spielt Europa keine Rolle. Laut FDP-Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann war d...

Weiterlesen »

Europa befasst sich in Paris mit Trumps Ukraine-PlanEuropäische Staats- und Regierungschefs beraten am Montag in Paris über die Pläne von US-Präsident Donald Trump zur Beendigung des Ukraine-Kriegs. Die Europäer befürchten, bei möglichen Friedensverhandlungen ausgespart zu werden und fordern Mitsprache und Beteiligung an einer Lösung für den Ukraine-Konflikt.

Weiterlesen »