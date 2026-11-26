Alle Infos zu Bayer Leverkusen in Zagreb und Hoffenheim in Graz. Wer überträgt die Spiele live auf Sky, RTL+ und Nitro? Anstoßzeiten und Streaming-Tipps.

Bayer Leverkusen gastiert am kommenden Spieltag in der Europa League bei Dinamo Zagreb, während die TSG Hoffenheim im heimischen Umfeld auf Sturm Graz trifft. Diese Begegnungen sind Teil der spannenden Ligaphase, die von 16. September 2026 bis 28. Januar 2027 dauert und neue Qualifikationsregeln mit sich bringt. Die Fans können die Partien über verschiedene digitale und lineare Kanäle verfolgen.

Live-Übertragung und Streaming-Plattformen

Die Übertragung der Europa League- und Conference League-Spiele erfolgt ausschließlich über kostenpflichtige Anbieter, da eine kostenlose Ausstrahlung im Free-TV für die meisten Begegnungen nicht vorgesehen ist. Für das Match von Trabzonspor gegen den SC Freiburg, das in der Conference League ausgetragen wird, sorgt Sky Sport1 für die Pay-TV-Ausstrahlung. Parallel dazu ist das Spiel im Stream auf den Plattformen RTL+, WOW und Sky Go verfügbar, um den maximalen Zuschauerrekorden gerecht zu werden.

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Besitzer eines kostenpflichtigen RTL+-Abos können die meisten Partien der Europa League live im Stream verfolgen, was die zentrale Rolle von RTL+ in diesem Medienpaket unterstreicht. Darüber hinaus werden ausgewählte Spiele auch auf der Streaming-Plattform WOW gezeigt, um die Reichweite zu erhöhen. Das Free-TV bei RTL und Nitro zeigt lediglich eine Auswahl der Spiele, sodass interessierte Zuschauer, die keine Abo-Kosten tragen möchten, auf Highlights beschränkt sind.

Neue Liga-Struktur und Qualifikationsregeln

Die aktuelle Saison der Europa League findet in einem komplett neu strukturierten Format statt, das die bisherige Gruppenphase abschafft. Anstelle der vertrauten Vierergruppen sind nun alle teilnehmenden Teams in einer einzigen, zusammengefassten Tabelle gelistet. Diese einheitliche Rangliste bildet die Grundlage für die nächste Phase des Wettbewerbs und bietet den Mannschaften die Chance, sich in jedem Spiel direkt in der Tabelle zu verbessern oder zu verschlechtern.

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Insgesamt ziehen 16 Mannschaften aus dieser Ligaphase direkt in die K.o.-Runde ein, was die Bedeutung jedes einzelnen Spiels für den weiteren Verlauf des Turniers massiv erhöht. Die Tabelle wird in zwei verschiedene Qualifikationspfade unterteilt: Die Top-8 der Ligaphase sichert sich direkt den Platz in den Achtelfinalen und umgeht damit die riskanten Playoff-Spielrunden.

Playoffs und Ausblick auf das Achtelfinale

Für die Mannschaften auf den Plätzen neun bis 24 beginnt die Qualifikation über die Playoffs, eine anspruchsvolle Zwischenrunde, die viel Intensität verspricht. Die Sieger der Hin- und Rückspiele in dieser Playoff-Phase erreichen ebenfalls das Achtelfinale und stellen damit den direkten Konkurrenzkampf zu den direkt qualifizierten Teams her. Diese Struktur sorgt für ein hohes competitives Niveau bis in die letzten Spieltage der Liga-Phase.

Für die Fans bedeutet dies, dass die Spiele von Bayer Leverkusen gegen Dinamo Zagreb und Hoffenheim gegen Sturm Graz nicht nur lokal wichtig sind, sondern auch strategische Gewicht für die Tabellenposition und die daraus resultierenden Qualifikationschancen haben. Die genaue Einhaltung der Streaming-Plattformen und der TV-Sendezeiten ist daher entscheidend, um keine Minute der actionreichen Europapokal-Kämpfe zu verpassen.