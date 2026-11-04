Europa League: Bayer Leverkusen empfängt Olympique Marseille in der BayArena

Bayer Leverkusen tritt am 4. Spieltag gegen Olympique Marseille an. Die Werkself will die maklose Bilanz in der Europa League verteidigen, während Marseille nach drei Niederlagen nach Punkten hungert.

Am kommenden Donnerstag empfängt die Fußballmannschaft von Bayer Leverkusen das französische Team Olympique Marseille zur Partie des vierten Spieltags in der Europa League auf dem eigenen Platz. Das entscheidende Duell findet in der BayArena in Leverkusen statt und bietet den Verantwortlichen um Trainer Carles Martinez die Chance, die in der Gruppenphase bislang perfekte Statistik zu festigen. Die Werkself hat in den bisherigen drei Begegnungen alle Spiele gewonnen, dabei acht Tore erzielt und einen Gegentreffer vermieden.

Maklose Statistik im Vergleich zu schwachem Start

Während Bayer Leverkusen auf eine Serie aus drei Siegen ohne Gegentore zurückblickt, hat Olympique Marseille den Wettbewerb bisher als eine der schwächsten Mannschaften der Gruppenphase betreten. Die Franzosen sind weiterhin auf den ersten Punktgewinn angewiesen, da sie in ihren drei bisherigen Partien gegen Besiktas Istanbul mit 1:4, gegen Olympiakos Piräus mit 0:1 und gegen Sturm Graz mit 0:1 verloren haben. Lediglich einen einzigen Treffer konnte Marseille in diesem Turnier verzeichnen.

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Dieser massive Unterschied in der aktuellen Formgebung macht die Partie für das deutsche Team zu einer wichtigen Gelegenheit, die eigene Dominanz in der Europa League weiter auszubauen. Für die Mannschaft aus Marseilles ist jede Pointe essenziell, um die Chancen auf ein Weiterkommen nicht vorzeitig zu gefährden und die eigene Stimmung im Turnier wieder zu stabilisieren.

Context durch Rückschläge in der Bundesliga

Für Bayer Leverkusen stellt die Europa-League-Partie zudem einen wichtigen Gegenpol zu den jüngsten Entwicklungen im heimischen Ligabetrieb dar. Kurz vor dem Europa-League-Termin erlitt das Team eine 2:4-Niederlage zu Hause in der Bundesliga. Bereits eine Woche davor hatte die Mannschaft bei der TSG Hoffenheim mit 0:3 verloren. Diese Ergebnisse stehen in einem starken Kontrast zur unangefochtenen Führungsposition im europäischen Wettbewerb.

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Trainer Carles Martinez kann somit auf einer großen Bühne ein Erfolgserlebnis feiern, das die Moral im Team stärken könnte. Die Konzentration liegt darauf, die Fehler aus den letzten Bundesligaspielen nicht in das internationale Turnier zu übertragen und die defensive Solideität, die bisher in der Europa League besticht, beizubehalten.

Übertragung und Medienpartnerschaften

Für die Zuschauer in Deutschland bietet das Spiel mehrere Optionen zur kostenlosen und kostenpflichtigen Verfolgung. Die deutsche Fernsehsender RTL überträgt die Partie zwischen Bayer Leverkusen und Olympique Marseille im Free-TV. Die umfassende Berichterstattung beginnt dabei bereits ab 20:15 Uhr, sodass die Fans rechtzeitig vor dem Anpfiff ins Bild geschaltet werden.

Zusätzlich zu dem Free-TV-Angebot haben Abonnenten Zugang zu Pay-TV-Formaten. Das Spiel ist exklusiv auch auf Sky zu sehen. Wer keinen traditionellen Satelliten- oder Kabelanschluss besitzt, kann den Livestream über die Plattformen WOW und RTL+ verfolgen. Diese Flexibilität stellt sicher, dass die fans der europäischen Top-Wettbewerbe unabhängig von ihrem Vertragsmodell Zugang zu den direkten Bildern aus der BayArena erhalten.