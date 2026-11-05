Europa League: Bayer Leverkusen empfängt Olympique Marseille in der BayArena

Bayer Leverkusen nimmt am 4. Spieltag der Europa League Olympique Marseille auf. Alle Infos zum Live-Ticker, TV-Terminen und Stream-Links für das Spiel in der BayArena.

Bayer Leverkusen empfängt am 4. Spieltag der Europa League Olympique Marseille in der BayArena. Die Werkself tritt mit einer perfekten Bilanz an und möchte diese Serie gegen die Franzosen ausweiten. Trainer Carles Martinez führt sein Team nach Rückschlägen in der Bundesliga zurück ins Siegerkollegium.

Spielsituation und Tabellenstand im Vergleich

Bayer Leverkusen steht vor dem Aufeinandertreffen auf Tabellenplatz zwei, hinter dem Tabellenführer. Die Bilanz der Leverkusener ist bislang makellos: Drei Spiele, drei Siege, acht erzielte Tore und kein einziger Gegentreffer. Dies unterstreicht die starke defensive Leistung der Mannschaft in diesem Wettbewerb. Im Gegensatz dazu hat Olympique Marseille einen denkbar schlechten Start in den Wettbewerb erlebt. Nach Niederlagen gegen Besiktas Istanbul mit 1:4, Olympiakos Piräus mit 0:1 und Sturm Graz mit 0:1 wartet Marseille weiterhin auf den ersten Punktgewinn. Mit nur einem erzielten Treffer gehört die französische Mannschaft zu den schwächsten Teams der bisherigen Ligaphase. Der Vergleich der Leistungen zeigt die unterschiedliche Auslastung und Moral der beiden Kontrahenten deutlich.

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Kontext der Rückkehr zur Erfolgsspur in Deutschland

Die Partie bietet Bayer Leverkusen die Gelegenheit, die starke Europa-League-Bilanz auszubauen und nach den jüngsten Rückschlägen in der Bundesliga wieder ein Erfolgserlebnis auf der großen Bühne zu feiern. Eine Woche zuvor hatten die Leverkusener bei der TSG Hoffenheim mit 0:3 verloren. Zuvor erlitten sie eine 2:4-Heimniederlage. Dazwischen gelang zumindest im nationalen Wettbewerb ein Erfolg. Diese jüngsten Niederlagen machen die Motivation für einen klaren Sieg in Europa umso größer. Das Spiel dient als wichtiger psychologischer Baustein für die weitere Saison. Die Fans in der BayArena hoffen auf eine Rückkehr zum bisherigen Erfolgskurs.

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Übertragungsmöglichkeiten und Medienpartner

Ja! RTL überträgt die Partie zwischen Leverkusen und Marseille im Free-TV. Die Berichterstattung beginnt ab 20:15 Uhr. Abonnenten können das Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Olympique Marseille auch live auf Sky verfolgen. Zusätzlich steht die Übertragung im Livestream über WOW und bei RTL+ zur Verfügung. Diese vielfältigen Optionen gewährleisten, dass zahlreiche Zuschauer die Aktion verfolgen können. Die technischen Details für den Zugang sind über die genannten Plattformen klar definiert.

Live-Begleitung und taktische Erwartungen

Für Zuschauer, die keine TV-Übertragung nutzen können, gibt es einen Liveticker zur Europa League. Dieser bietet eine detaillierte Momentaufnahme der Spielgeschehnisse. Die taktischen Überlegungen von Carles Martinez stehen im Fokus, da er gegen eine defensive, aber offensivschwache Mannschaft antreten muss. Die Defensive von Leverkusen hat sich in den ersten drei Spielen als unüberwindbar gezeigt. Die Herausforderung für Marseille besteht darin, trotz der defizitären Bilanz Hoffnung zu schüren. Der erste Sieg ist für die Franzosen existenziell geworden. Die Szene erwartet ein Spiel mit hoher Intensität an der BayArena.