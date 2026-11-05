Europa League: Bayer Leverkusen trifft auf Olympique Marseille in der BayArena

Bayer Leverkusen empfängt Olympique Marseille am 4. Spieltag der Europa League. Analyse zur Form, den Startaufstellungen und den Live-Streaming-Optionen.

Bayer Leverkusen empfängt am 4. Spieltag der Europa League Olympique Marseille in der BayArena. Das Team von Trainer Carles Martinez tritt mit einer makellosen Bilanz an und sucht nach Rückschlägen in der Bundesliga nach neuer Stärke. Der Gegner aus Marseille befindet sich in einer schwachen Phase und hat bisher keinen einzigen Punkt geholt.

Drei Spiele, drei Siege, acht Tore und kein einziger Gegentreffer: Die Werkself steht damit auf Tabellenplatz zwei. Diese Dominanz in der Gruppenphase unterstreicht die hohe Qualität des Kaders von Bayer Leverkusen. Nur Am ist der Tabellenerste vor dem eigenen Team, was den Druck für das kommende Duell erhöht.

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Taktische Analyse und Startaufstellung

Der französische Gegner erwischte einen denkbar schlechten Start in den Wettbewerb. Nach Niederlagen gegen Besiktas Istanbul mit 1:4, Olympiakos Piräus mit 0:1 und Sturm Graz mit 0:1 wartet Marseille weiter auf den ersten Punkt. Mit nur einem erzielten Treffer gehört die Mannschaft zu den schwächsten Teams der bisherigen Ligaphase.

Die Startaufstellung von Olympique Marseille umfasst De Lange in der Torwartposition. In der Abwehr stehen Bezahaf, Egan-Riley, Aguerd und Garcia auf dem Feld. Im Mittelfeld werden Höjbjerg, Kondogbia und Abdelli auflaufen, während die Offensive durch Weah, Gouiri und Paixao gebildet wird.

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Hintergründe und aktuelle Formkurven

Dagegen muss sich Bayer Leverkusen nach einer 2:4-Heimniederlage begreifen. Bereits eine Woche zuvor hatten die Leverkusener bei der TSG Hoffenheim mit 0:3 verloren. Dazwischen gelang zumindest im Training ein positiver Impuls. Die Mannschaft von Carles Martinez zeigt nun in der Europa League eine andere Facette.

Für Bayer bietet die Partie damit die Gelegenheit, die starke Europa-League-Bilanz auszubauen. Das Team möchte nach den jüngsten Rückschlägen in der Bundesliga wieder ein Erfolgserlebnis auf der großen Bühne feiern. Die Motivation ist hoch, die Lücke zum Tabellenersten weiter zu verkleinern.

Live-Übertragung und Streaming-Optionen

Abonnenten können das Spiel zwischen Leverkusen und Marseille auch live auf Sky verfolgen. Die Übertragung erfolgt im Pay-TV-Format, was hohe Bildqualität und professionelle Kommentarteams verspricht. Zudem ist der Livestream über die Plattform WOW verfügbar, was Flexibilität für die Zuschauer bietet.

Weitere Streaming-Möglichkeiten bestehen bei RTL+. Fans haben damit die Wahl zwischen verschiedenen Anbietern. Parallel dazu gibt es einen Liveticker zur Europa League. Dieser ermöglicht es, das Spielgeschehen auch ohne Videoübertragung in Echtzeit zu verfolgen und alle Entwicklungen sofort zu erfahren.