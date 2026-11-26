Bayer Leverkusen und die TSG Hoffenheim spielen in der Europa League. Alle Infos zur Übertragung, den Anstoßzeiten und der aktuellen Tabellenkonstellation.

Bayer Leverkusen und die TSG Hoffenheim treten am Donnerstag, den 26. November 2026, in der Ligaphase der Europa League an. Die Werkself reist zum kroatischen Rekordmeister Dinamo Zagreb, während die TSG Hoffenheim den österreichischen Verein Sturm Graz im heimischen Stadion empfängt. Diese Begegnungen sind entscheidend für die Weiterfahrt in die K.-o.-Runde.

Übertragung von Dinamo Zagreb gegen Bayer Leverkusen

Die Partie zwischen Dinamo Zagreb und Bayer Leverkusen startet am Donnerstag, den 26. November 2026, um 18:45 Uhr im Maksimir-Stadion in Zagreb. Eine Live-Übertragung im kostenlosen deutschen Free-TV ist für dieses Spiel nicht geplant. Zuschauer müssen auf Pay-TV-Lizenzen zurückgreifen, um die Action live zu verfolgen.

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Sky zeigt das Duell exklusiv auf dem Sender Sky Sport 1. Zusätzlich bieten mehrere Anbieter einen kostenpflichtigen Livestream an. Nutzer können die Übertragung über RTL+, WOW und Sky Go verfolgen. Für alle, die das Spiel nicht sehen können, stellt ran.de einen kostenlosen Liveticker bereit, der die wichtigsten Ereignisse in Echtzeit wiedergibt.

TSG Hoffenheim empfängt Sturm Graz exklusiv im Stream

Das Heimspiel der TSG Hoffenheim gegen Sturm Graz wird am selben Tag um 21:00 Uhr angepfeift. Die Kraichgauer sind nach drei Siegen zum Auftakt der Ligaphase weiterhin auf Erfolgskurs. Zuletzt musste man jedoch eine bittere Niederlage gegen Olympique Marseille hinnehmen, was die Motivation für das Match gegen den österreichischen Klub erhöht.

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Wie auch bei der Partie von Bayer Leverkusen gibt es keine Ausstrahlung im Free-TV. Die Übertragung in Deutschland erfolgt exklusiv im kostenpflichtigen Livestream bei RTL+. Für Abonnenten dieses Dienstes ist das Spiel direkt verfügbar. Alternativ können sich Fans der TSG Hoffenheim für die Streams bei WOW oder Sky Go entscheiden.

Auf Sky Sport 1 wird das Spiel ebenfalls im Pay-TV gezeigt. Dies stellt eine weitere Möglichkeit für Zuschauer dar, die bereits einen entsprechenden TV-Vertrag bei Sky haben. Eine kostenlose live-Übertragung aller Spiele der EL-Ligaphase ist in Deutschland nicht verfügbar, was die Abhängigkeit von digitalen Streaming-Diensten verdeutlicht.

Qualifikationsregeln für die Europa League K.-o.-Runde

Nach der Abschaffung der traditionellen Gruppenphase spielen alle Teams in einer einzigen großen Tabelle der Ligaphase. Diese Struktur verändert die Dynamik der Wettbewerbe erheblich, da jeder Gegner als gleichwertige Herausforderung gilt. Am Ende dieser Phase bestimmen die Platzierungen, wer direkt weiterkommt.

Insgesamt ziehen sechzehn Mannschaften in die K.-o.-Runde ein. Die acht besten Teams der Ligaphase sichern sich direkt den Einzug in das Achtelfinale. Dies erfordert eine konstant hohe Leistungsstärke über alle acht Spieltage hinweg. Für Bayer Leverkusen und die TSG Hoffenheim sind die kommenden Punkte unerlässlich, um in diesen Tabellenbereich vorzudringen.

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Die Mannschaften auf den Plätzen neun bis 24 müssen sich in Playoffs beweisen. Die Sieger aus Hin- und Rückspiel dieser Playoff-Runden erreichen ebenfalls das Achtelfinale. Diese Struktur sorgt für intensive Auseinandersetzungen bis zum letzten Spieltag, da bereits ein Punkt Unterschied über die Teilnahme an der höchsten Runde entscheiden kann.

Fans, die ein kostenpflichtiges Abo bei RTL+ besitzen, können die meisten Partien der Europa League live im Stream verfolgen. Zusätzlich gibt es ausgewählte Spiele auch im Stream bei WOW. Diese Angebote decken einen großen Teil des europäischen Fußballs ab und sind für viele Zuschauer die primäre Informationsquelle während der Wintersaison.

Die aktuelle Konstellation erfordert von Bayer Leverkusen und der TSG Hoffenheim maximale Konzentration. Beide Vereine haben das Ziel, sich für die Next-Knockout-Runde zu qualifizieren. Die Übertragungsmodalitäten bleiben dabei unverändert streng bei den Pay-TV-Anbietern, was die Bedeutung der digitalen Abos für aktive Fußballfans unterstreicht.