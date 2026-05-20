Das Endspiel der Europa League 2022/23 zwischen SC Freiburg und Aston Villa endete mit einem 3:0-Ergebnis für Aston Villa. Der Trainer Unai Emery von Aston Villa gewann fünfmal den Europa-League-Titel und besiegte Freiburg als Europas größter Rivalität.

Der SC Freiburg ist beim Endspiel gegen Aston Villa weitestgehend chancenlos Die internationale Presse feiert vor allem Villa-Trainer Unai Emery , der seinen fünften Titel in der Europa League gewinnt.

Eine Auswahl: Aston Villa dominiert ein europäisches Finale wie keine englische Mannschaft zuvor. Traumtore von Youri Tielemans und Emiliano Buendía beenden Villas 44-jährige Warten auf einen europäischen Titel, während Europa-League-Spezialist Unai Emery erneut zuschlägt. Königliches Gütesiegel! Prinz William jubelt ausgelassen, als sein geliebter Verein Aston Villa in Istanbul die Europa League gewinnt und damit eine 30-jährige Durststrecke ohne Titel beendet.

Der König der Pokalwettbewerbe hat erneut zugeschlagen. Unai Emerys Aston Villa holt sich den Europa-League-Titel mit einem souveränen 3:0-Sieg gegen Freiburg im Finale in Istanbul. Damit beschert der Trainer, der die Mannschaft aus Birmingham wieder auf höchstem Niveau etabliert hat, ihr den fünften Triumph in diesem Wettbewerb – nach den drei Titeln mit Sevilla und dem einen mit Villarreal





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