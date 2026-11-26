Die Partie zwischen Hapoel Beer-Sheva und Besiktas Istanbul endete vorzeitig durch gewalttätige Ausschreitungen und polizeiliche Maßnahmen in Batumi.

Die Partie der Europa League zwischen Hapoel Beer-Sheva und Besiktas Istanbul in Batumi endete frühzeitig nach einem 2:1-Sieg des türkischen Klubs. Der Spielverlauf wurde durch schwere Unruhen überschattet, die zu einer Unterbrechung von rund vierzig Minuten führten.

Gewalttätige Ausschreitungen in Batumi

Nach etwa dreißig Minuten Spielzeit brachen heftige Auseinandersetzungen auf den Rängen aus. Als Auslöser wird eine Palästina-Flagge genannt, die von der georgischen Polizei beschlagnahmt worden sein soll. Daraufhin gerieten Anhänger von Besiktas mit den Sicherheitskräften aneinander, wobei Stühle in Richtung der Polizisten geschleudert wurden. Die Beamten reagierten auf die Aggressionen mit Pfefferspray, was zu weiteren Eskalationen führte.

Also read Europa League: Spiel Besiktas gegen Hapoel Beer-Sheva wegen Krawallen abgebrochen

Einer der Fans musste infolge der Gewaltmaßnahmen auf einer Trage vom Stadiongelände abtransportiert werden. Diese Vorfälle überlagerten den sportlichen Wettbewerb vollständig und sorgten für ernste Sicherheitsbedenken. Die Geisterstadt-Bedingungen, die durch den Gaza-Krieg bedingt waren, spielten eine zentrale Rolle bei der Verlegung des Spiels nach Georgien.

Kritik von Verein und Staatspräsident

Der türkische Fußballverband verurteilte das Verhalten scharf und sprach von einem inakzeptablen Vorgehen gegen die Anhänger vor und während des Spiels. Besiktas Istanbul machte sich bereits während der laufenden Partie offizielle Notizen über die unverhältnismäßige Gewaltanwendung. Der Verein wandte sich an die UEFA und das türkische Generalkonsulat in Batumi, um rechtliche und diplomatische Schritte einzuleiten.

Advertisement

Advertisement

Auf politischer Ebene reagierte der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan unmittelbar auf die Lage. Nach Angaben des Vereins sprach Erdogan mit dem Präsidenten von Besiktas, um die weiteren Entwicklungen zu verfolgen und Unterstützung zu signalisieren. Diplomaten der Türkei und Georgiens tauschten sich ebenfalls über den Vorfall aus, was die diplomatische Spannung erhöht.

Diplomatische und sicherheitstechnische Folgen

Bereits vor dem Anpfiff waren Spannungen sichtbar geworden, als pro-palästinensische Transparente durch Batumi getragen wurden. Die Spieler von Besiktas verzichteten vor dem Spiel auf den üblichen Handschlag mit den israelischen Kontrahenten von Hapoel Beer-Sheva. Dies unterstrich die bereits vor dem Start herrschende angespannte Atmosphäre zwischen den Lagern.

Besiktas kündigte an, die Situation aufmerksam zu verfolgen, bis alle Fans sicher in die Türkei zurückgekehrt sind. Die Vorfälle in Batumi werfen ernste Fragen zur Sicherheitsarchitektur internationaler Wettbewerbe auf. Die UEFA steht nun vor der Herausforderung, die Verantwortlichkeiten und die weitere Behandlung solcher Vorfälle zu klären.

Auswirkungen auf den weiteren Wettbewerb

Der abgebrochene Spielverlauf stellt eine ungewöhnliche Zäsur in der Gruppenphase dar. Für Hapoel Beer-Sheva bedeutet die Unterbrechung ein Ende der eigenen Hoffnung auf Punkte, während Besiktas den 2:1-Stand behält. Die medialen und politischen Reaktionen könnten jedoch langfristige Konsequenzen für den Ruf des Wettbewerbs haben.

Advertisement

Advertisement

Sicherheitsexperten und Veranstalter müssen nun die Protokolle zur Handhabung politischer Symbole und Fanverhalten überprüfen. Die Rolle der lokalen Polizei in Batumi wird intensiv geprüft, da ihr Einschreiten mit Pfefferspray und die Beschlagnahmung von Fahnen kritisiert werden. Die Zukunft der Spiele in der Region bleibt davon betroffen.