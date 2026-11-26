Vor und während des Spiels von Besiktas Istanbul gegen Hapoel Beer Sheva kommt es auf den Zuschauerrängen zu heftigen Ausschreitungen, die auch zu einer Unterbrechung führen. Ein Fan wird verletzt auf einer Trage zu einem Krankenwagen gebracht.

Vor und während des Spiels von Besiktas Istanbul gegen Hapoel Beer Sheva kommt es auf den Zuschauerrängen zu heftigen Ausschreitungen, die auch zu einer Unterbrechung führen.

Ein Fan wird verletzt auf einer Trage zu einem Krankenwagen gebracht.! Die Partie, die aufgrund von Sicherheitsbedenken in Georgien und nicht in der Türkei ausgetragen wird, musste nach rund 25 Minuten zunächst einmal unterbrochen werden. Was war passiert? Auf den Zuschauerrängen ist es zwischen beiden Fanlagern zu üblen Auseinandersetzungen gekommen, indem etliche Sitzschalen aus ihren Halterungen herausgebrochen und geschmissen sowie kaputt gemacht wurden.

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Hunderte Polizisten schritten ein, um beide Lager voneinander zu trennen. Beim Spiel von Besiktas Istanbul kommt es zu heftigen AusschreitungenEin Fan stürzte in den Stadion-Innenraum und musste anschließend verletzt in die Katakomben zu einem Krankenwagen gebracht werden. Die Besiktas-Spieler versuchten alles, um ihre Anhänger zu beruhigen, sodass die Partie fortgesetzt werden kann. Nach etwa 30 Minuten Unterbrechung wurde das Spiel wieder angepfiffen.