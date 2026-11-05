Europa League heute im Free-TV: Leverkusen gegen Marseille bei RTL

Das Europa-League-Spiel zwischen Bayer 04 Leverkusen und Olympique Marseille läuft ab 20.15 Uhr im Free-TV bei RTL. Weitere Partien der Europa und Conference League sind live beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen.

Das Europa-League-Spiel zwischen Bayer 04 Leverkusen und Olympique Marseille wird im Free-TV beim Sender RTL übertragen. Die Übertragung startet am heutigen Abend um 20.15 Uhr und ist damit die einzige Partie der Europa League oder Conference League, die an diesem Abend frei empfangbar läuft.

Die übrigen Spiele der Europa League und der Conference League werden live beim Pay-TV-Sender Sky gezeigt. Sport Bild hat die wichtigsten Informationen zur Übertragung sowie den bisherigen Verlauf der betroffenen Mannschaften zusammengestellt.

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Leverkusen bisher ohne Punktverlust international

Bayer 04 Leverkusen hat in dieser Saison international bislang noch keine Punkte abgegeben. Die Mannschaft von Trainer Leverkusen gewann ihre Spiele bisher ohne Niederlage und ohne Unentschieden, was die Ausgangslage vor dem Duell mit Olympique Marseille deutlich prägt.

Gegen NK Celje setzte sich Bayer 04 Leverkusen mit 2:0 durch. Auch gegen OFI Kreta gewann die Mannschaft mit 2:0. Die höchste Hürde nahm Leverkusen gegen Lech Posen, das mit 4:0 besiegt wurde.

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Diese drei Siege zeigen eine klare Bilanz für Bayer 04 Leverkusen. Ohne Gegentor im Ergebnis der Spiele gegen Celje und Kreta sowie mit einem deutlichen Erfolg gegen Lech Posen bleibt das Team im internationalen Wettbewerb ungeschlagen.

TSG Hoffenheim nur mit einem Sieg in drei Spielen

Die TSG Hoffenheim hat in ihren letzten drei Spielen nur einen Sieg eingefahren. Der einzige Erfolg gelang gegen Lyon mit 3:0.

Die beiden anderen Partien verlor die TSG Hoffenheim. Gegen den griechischen Erstligisten OFI Kreta unterlag die Mannschaft mit 0:2. Gegen Besiktas Istanbul endete das Spiel mit 2:3 aus Sicht der TSG Hoffenheim.

Die Bilanz der TSG Hoffenheim aus den drei Begegnungen fällt damit deutlich schwächer aus als die von Bayer 04 Leverkusen. Während Leverkusen international ohne Punktverlust geblieben ist, musste Hoffenheim in zwei von drei Spielen eine Niederlage hinnehmen.

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Freiburg nach zwei Spieltagen auf Rang 18

Freiburg steht in der Conference League nach zwei Spieltagen nur auf Rang 18 der Tabelle. Das Team hat einen Sieg und eine Niederlage vorzuweisen.

Das erste Spiel gewann Freiburg gegen den tschechischen Erstligisten FK Jablonec mit 3:2. Die zweite Partie gegen Monaco ging dagegen mit 0:3 verloren.

Mit dieser Ausbeute bleibt Freiburg in der Tabelle der Conference League im unteren Mittelfeld zurück. Wer die Partien der Conference League verfolgen möchte, findet die Spiele des Wettbewerbs live beim Pay-TV-Sender Sky, während nur die Europa-League-Partie zwischen Leverkusen und Marseille im Free-TV bei RTL läuft.