Nach der Heimniederlage gegen Olympique Marseille zeigt Bayer Leverkusen in der Europa League eine gute Reaktion. Die Werkself gewinnt ohne Probleme beim kroatischen Meister Dinamo Zagreb. Die Partie im Ticker-Protokoll.

Nach der Heimniederlage gegen Olympique Marseille zeigt Bayer Leverkusen in der Europa League eine gute Reaktion. Die Werkself gewinnt ohne Probleme beim kroatischen Meister Dinamo Zagreb.

Die Partie im Ticker-Protokoll.hat in der Europa League zurück in die Spur gefunden und ohne große Probleme beim kroatischen Fußball-Meister Dinamo Zagreb gewonnen. Im altehrwürdigen Stadion Maksimir gewann die Werkself in der kroatischen Hauptstadt durch die Treffer von Malik Tillman und Jarrell Quansah mit 2:0 .

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Der Bundesligist aus Leverkusen trat in Zagreb über weite Strecken als spielbestimmende Mannschaft auf. Mit vier Siegen aus fünf Spielen steht die Werkself weiter in der Spitzengruppe in der Tabelle der Europa League.mit zahlreichen Rückkehrern zum Auswärtsspiel bei Dinamo Zagreb. Nachdem die zuletzt angeschlagenen Offensivspieler Moussa Diaby, Nathan Tella und Christian Kofane bereits am Wochenende in der Bundesliga wieder zu kurzen Einsätzen kamen, kann Trainer Carlos Martínez in Kroatien wohl auch mit Sommer-Neuzugang Guéla Doué planen.