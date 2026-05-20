Europa League Is Under the Spotlight: Fans Watch Freiburg-Villa Final Live on German Sports Program

The final match of the Europa League between SC Freiburg and Aston Villa will be broadcast live on a sports program in Germany. Fans can watch it for free on TV.

Der Sport-Club Freiburg bittet die Fans, die im Istanbulen Tüpraş-Stadion um 21 Uhr den Finale-Standhalt zwischen dem SC Freiburg und Aston Villa live bei SPORT BILD zu verfolgen.

Freiburgs Trainer Maximilian Eggestein betont bei der Vorfreude: 'Wir waren vor einigen Jahren nicht weit genug hergekommen, haben es leider nicht geschafft. So selten man solche Chancen in seiner Karriere bekommt, wollen wir diese Gelegenheit ausnuten.

', Aston Villa, derzeit auf dem vierten Platz in England und Meister des letzten Wettbewerbs, war zuletzt Liverpool mit 4:2 geschlagen und im Vorjahr noch in der Champions League und im Viertelfinale. Der Trainer von Aston Villa, Unai Emery (54), hat fünf Mal bereits im Finale der Europa League gestanden, wovon viermal er den Pokal in die Höhe hat geholt. Mit Sevilla und Villareal gewann er den Wettbewerb dreimal in Folge und ist somit der erfolgreichste Trainer der Liga.

SPORT BILD berichtet, dass das Endspiel zwischen dem SC Freiburg und Aston Villa live und kostenlos im TV im Free-TV zu sehen ist, wobei die Übertragung um 20.15 Uhr startet. Für eine Liveübertragung via Livestream gibt es keinen Plan





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