Europa League Playoffs: Eintracht Frankfurts Gegner und alles Wichtige im Überblick

Die Europa League steht vor den Playoffs. Eintracht Frankfurt kämpft um den Einzug ins Achtelfinale. Wir geben einen Überblick über den Modus, die möglichen Gegner und die Übertragung der Spiele.

Die Europa League steht vor den Playoffs . In diesem Jahr findet der Wettbewerb im veränderten Modus statt. Die 36 Mannschaften wurden in vier Lostöpfe mit jeweils neun Mannschaften eingeteilt, entsprechend ihres UEFA-Koeffizienten. In der Ligaphase trifft jeder Klub auf zwei Teams aus jedem anderen Lostopf sowie dem eigenen und hat dabei ein Heim- und ein Auswärtsspiel. Es spielen insgesamt acht Partien, die Ergebnisse werden in einer großen Tabelle mit 36 Mannschaften zusammengefasst.

Duelle mit Teams aus dem eigenen Verband sollen vermieden werden, sind aber möglich, falls es sonst zu einer Pattsituation bei der Auslosung kommt. Die besten acht Vereine sind direkt für die K.o.-Phase qualifiziert, die schlechtesten acht scheiden direkt aus. Die Teams auf den Plätzen neun bis sechzehn spielen gegen die auf den Plätzen siebzehn bis vierundzwanzig in den K.o.-Runden-Playoffs um den Einzug ins Achtelfinale. Dabei sind die Teams auf den Plätzen neun bis sechzehn gesetzt und genießen im Rückspiel Heimrecht. Wer gegen wen spielt, wird ausgelost. Ab dem Achtelfinale geht es im gewohnten Format weiter.Nach den Playoffs werden die Gewinner dann in den Turnierbaum gelost. Dort könnte Eintracht Frankfurt auf eines der folgenden Teams treffen: Ajax Amsterdam, Royale Union Saint-Gilloise, PAOK Saloniki oder Steaua Bukarest.Auch Lazio Rom, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham Hotspur, Olympique Lyon, Olympiakos Piräus und die Glasgow Rangers haben die direkte Qualifikation für das Achtelfinale erreicht. Ihre möglichen Gegner lassen sich allesamt aus dem Turnierbaum entnehmen. Die Rechte für die Übertragung der Europa League liegen bei RTL. Pro Spieltag wird vermutlich eine Partie mit deutscher Beteiligung im Free-TV gezeigt, die restlichen Spiele laufen beim kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+. Liveticker zu den Begegnungen findet ihr auf





